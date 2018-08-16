حرائق الغابات الأسترالية تتسبب في تدمير عدة منازل

تعرضت ثلاثة منازل على الأقل ونحو 20 مبنى من البنايات الملحقة ،مثل الحظائر، للتدمير بسبب عدة حرائق غابات في المنطقة الساحلية جنوبي ولاية نيو ساوث ويلز في أستراليا.

وقالت هيئة الإطفاء الريفية في الولاية اليوم الخميس إن أكثر من 800 فرد من فرق الإطفاء يكافحون أكثر من 80 حريقا في مناطق مختلفة في نيو ساوث ويلز منذ أمس الأربعاء، ولا يزال 30 حريقا على الأقل خارج نطاق السيطرة.

وأفادت الهيئة بأن الحريق بالقرب من بيمبوكا في وادي بيجا أدى إلى احتراق منزلين و4 بنايات خارجية ، وبلغت مساحة الحريق أكثر من 3 آلاف هكتار.

وفقدت 11 بناية خارجية أخرى في حريق في جبل كينجيمان ، في حين تضررت عدة منازل وحظائر أو دُمرت في ناورا.

وأصيب أربعة من رجال الإطفاء خلال الليل عندما تحطمت شاحنتهم خلال مكافحة حريق آخر بالقرب من الساحل.

يشار إلى أن حرائق الغابات هي أمر غير معتاد في أستراليا في أغسطس ، حيث أنه يحل في منتصف الشتاء.

وقال المفتش في هيئة الإطفاء الريفية ،بن شيبرد، للصحفيين اليوم الخميس إنه ليس هناك كاشفة تلوح في الأفق.

وقال :"يمكننا أن نتوقع أن تتحسن الأمور ببطء مع وجود 85 حريقا مستعرا في أنحاء الولاية ، كما أن الرياح تشتد في فترة ما بعد الظهر".

وتسببت ظروف الرياح في شمال الولاية في قلق جديد لطواقم الإطفاء.

وتشهد نيو ساوث ويلز حاليا جفافا على مستوى الولاية ، الأمر الذي كان له تأثير هائل على حرائق الغابات ،وفقا لرئيس الهيئة شين فيتزيمونس.

وقال فيتزيمونس :"خلال فترة عملي ، لا أتذكر وقوع مثل هذا العدد الكبير من الحرائق وبهذا النطاق. يبدو أنه سيكون موسم حرائق طويلا إذا لم تأتينا أي أمطار تكسر الجفاف".