السكك الحديدية الألمانية تنسحب تدريجيا من مشروعاتها في إيران

تنسحب شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان) تدريجيا من مشروعاتها في إيران بعدما فرضت واشنطن عقوبات جديدة على طهران وقالت إن الشركات المتعاملة معها ستُمنع من إجراء معاملات مع الولايات المتحدة. بدأ سريان العقوبات الأمريكية الجديدة على طهران في الأسبوع الماضي وعلقت عدة شركات أوروبية خطط الاستثمار في إيران في ظل هذه العقوبات، ومنها توتال النفطية وشركات بي.إس.إيه ورينو ودايملر لصناعة السيارات. وقالت متحدثة باسم دويتشه بان اليوم الخميس إن الشركة تعمل في مشروعين في إيران عبر وحدتها دي.بي للهندسة والاستشارات. وأضافت "سننهي المشروعين في أغسطس وسبتمبر 2018 على الترتيب. نتيجة لتغير الممارسات المصرفية، سعينا لإنهاء العقد بشكل ودي وفي الوقت المناسب".