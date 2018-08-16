فرنسا تتصدر تصنيف فيفا الشهري ومصر تتراجع 20 مركزا

تصدر المنتخب الفرنسي لكرة القدم التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عقب فوزه ببطولة كأس العالم 2018 التي أقيمت بروسيا وانتهت منافساتها الشهر الماضي. وصعد المنتخب الفرنسي ستة مراكز دفعة واحدة، حيث كان يحتل المركز السابع في التصنيف الذي صدر في شهر حزيران/يونيو الماضي، بعدما حصد 1726 نقطة. وصعدت أربع منتخبات إلى المراكز العشر الأولى، وهي منتخبات كرواتيا وأوروجواي وإنجلترا والدنمارك. وأصبح المنتخب المصري أكثر المنتخبات تراجعا في الترتيب حيث تراجع 20 مركزا دفعة واحدة ليتراجع من المركز 45 إلى المركز 65 عالميا والحادي عشر أفريقيا والثالث عربيا بعد منتخب تونس والمغرب. ورغم تراجع المنتخب التونسي لثلاثة مراكز في التنصيف العالمي ليحتل المركز الـ24 إلا أنه يظل في صدارة تصنيف المنتخبات الأفريقية والعربية. وجاء ترتيب المنتنخبات العشر الأوائل على العالم كالتالي : في الصدارة المنتخب الفرنسي برصيد 1726 ثم المنتخب البلجيكي في المركز الثاني برصيد 1723 ثم البرازيلي برصيد 1657 ثم الكرواتي برصيد 1643 ثم الأورجواياني برصيد 1627 ثم المنتخب الإنجليزي برصيد 1615 نقطة ثم البرتغالي برصيد 1599 نقطة ثم المنتخب السويسري برصيد 1579 ثم المنتخبين الإسباني والدنماركي اللذين احتلا المركز التاسع مناصفة برصيد 1580 نقطة ثم المنتخب الأرجنتيني برصيد .1574 واحتل المنتخب التونسي صدارة المنتخبات الأفريقية مناصفة مع المنتخب السنغالي برصيد 1498 حيث احتلا المركز الـ24 عالميا، فيما جاء منتخب الكونغو في المركز الثاني أفريقيا والـ 37 عالميا برصيد 1498 ثم المنتخب الغاني برصيد 1424 محتلا المركز الـ45 عالميا. وتصدر منتخب المكسيك تصنيف اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) يليه منتخب أمريكا ثم كوستاريكا. وتصدر المنتخب البرازيلي تصنيف أمريكا الجنوبية يليها أوروجواي ثم الأرجنتين ثم تشيلي. وتصدر منتخب إيران تصنيف قارة آسيا يليه منتخب أستراليا ثم اليابان ثم كوريا الجنوبية ثم السعودية.