الصين تعتزم إرسال مفاوض إلى أمريكا لإستئناف المحادثات التجارية

تعتزم الصين ارسال مفاوض رفيع الى أمريكا أواخر اغسطس لاستئناف المحادثات التجارية وفق ما أفادته وزارة التجارة الصينية وهو سيكون أول لقاء علني منذ أسابيع حول الأزمة التجارية المتصاعدة بين البلدين. وقال بيان صادر عن الوزارة إن نائب وزير التجارة الصيني وانغ شووين سوف يلتقي المسؤول الأمريكي الرفيع في وزارة الخزانة الأميركية ديفيد مالباس بدعوة من أمريكا. وأضاف البيان "يؤكد الجانب الصيني أنه يعارض ممارسات الأحادية والحمائية التجارية ولا يقبل أي تدابير أحادية لتقييد التجارة". وتابع "الصين ترحب بالحوار والتواصل على قاعدة التبادل والمساواة والنزاهة".

وعقد وزير التجارة الأميركي ويلبور روس في يونيو الماضي محادثات مع نائب رئيس الوزراء الصيني لو هي في بكين. لكن المحادثات فشلت بتخفيف التوتر مع فرض الولايات المتحدة رسوما على بضائع صينية بقيمة 34 مليار دولار في بداية يوليو ما استدعى ردا انتقاميا من الصين على بضائع بقيمة مماثلة على قاعدة الدولار مقابل الدولار. ويخطط الطرفان لجولة جديدة من تبادل فرض الرسوم الجمركية في 23 اغسطس ستطال بضائع صينية بقيمة 16 مليار وأخرى امريكية بنفس القيمة.