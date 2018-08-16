"جرير" تفتتح معرضها الـ 53 باستثمارات تصل إلى 29 مليون ريال

افتتحت مكتبة جرير أمس معرضا جديدا بمدينة خميس مشيط يعد الـ (53) من إجمالي معارضها داخل وخارج السعودية. ويقع المعرض على طريق المدينة العسكرية بمدينة خميس مشيط وتبلغ مساحته (4202) م2 ويحتوي على جميع منتجات مكتبة جرير المعروفة وقد بلغ حجم الاستثمارات في هذا المعرض 29 مليون ريال ونسبة الموظفين السعوديين فيه 69% وسوف يظهر الأثر المالي لهذا المعرض إعتبارا من الربع الثالث من 2018 ويعد هذا المعرض الثالث الذي تم إفتتاحه في 2018.