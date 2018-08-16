"جرير" تفتتح معرضها الـ 53 باستثمارات تصل إلى 29 مليون ريال

افتتحت مكتبة جرير أمس معرضا جديدا بمدينة خميس مشيط يعد الـ (53) من إجمالي معارضها داخل وخارج السعودية. ويقع المعرض على طريق المدينة العسكرية بمدينة خميس مشيط وتبلغ مساحته (4202) م2 ويحتوي على جميع منتجات مكتبة جرير المعروفة وقد بلغ حجم الاستثمارات في هذا المعرض 29 مليون ريال ونسبة الموظفين السعوديين فيه 69% وسوف يظهر الأثر المالي لهذا المعرض إعتبارا من الربع الثالث من 2018 ويعد هذا المعرض الثالث الذي تم إفتتاحه في 2018.
أخبار الشركات- محلية
- "الإنماء" يربح 1.2 مليار ريال خلال النصف الأول من العام 2018
- "أرامكو" تنوي الاستحواذ على حصة استراتيجية في "سابك" يملكها صندوق الاستثمارات العامة
- «الإندبندنت» و«الأبحاث والتسويق» في شراكة عالمية كبرى
- "السعودية للكهرباء" توقع عقد المرحلة الأولى من مشروع العدادات الذكية
- "ساتورب": توزيع 562.5 مليون ريال أرباح نقدية للسنة المالية 2017 إلى الشركاء
- هيئة المواصفات تنظم ورشة عمل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة... الأحد المقبل
- أرباح "الدريس" تتراجع إلى 18.2 مليون خلال الربع الثاني
- "زين السعودية" تحقق زيادة في إيراداتها لتصل إلى 1.8 مليار ريال
- "بنك الرياض" يربح 2.2 مليار ريال خلال النصف الأول من العام 2018
- "الكابلات" تبيع كامل حصتها في شركة ديميرار كابلو إلى "ZTT"
أضف تعليق