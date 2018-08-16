ترمب : الرسوم التي فرضتها على الصلب ستنقذ الصناعة الأمريكية

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال إن الرسوم التي فرضها على واردات الصلب تنفذ الصناعة الأمريكية وتوقع أن تواجه شركات صناعة الصلب الأمريكية في المستقبل منافسة داخلية في الأغلب. وقال ترمب في مقابلة استغرقت 20 دقيقة مع الصحيفة إن بعض الأشخاص ربما يشكون من أن أسعار الصلب ربما أعلى قليلا في الأمد القريب بسبب الرسوم لكنها قطعا ستنخفض. وأبلغ الصحيفة بأن الرسوم التي تبلغ نسبتها 25% على الصلب ستنقذ صناعة مهمة للأمن القومي الأمريكي. وأضاف أنه نتيجة للرسوم ستكون المنافسة "داخلية مثلما اعتادت أن تكون في الماضي عندما كان لدينا صلب في حقيقة الأمر وكانت يو.إس ستيل كبرى شركاتنا". وكانت الولايات المتحدة رفعت إلى المثلين الرسوم على واردات الصلب والألومنيوم من تركيا الأسبوع الماضي وهو ما ساهم في دفع الليرة التركية إلى هبوط حاد.
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