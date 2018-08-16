تراجع صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة بنسبة 5.2 % الشهر الماضي

قالت الحكومة اليابانية اليوم الخميس إن صادراتها إلى الولايات المتحدة تراجعت بنسبة 2ر5% على أساس سنوي إلى 25ر1 تريليون ين (11 مليار دولار) في تموز/يوليو، في هبوط للشهر الثاني على التوالي.

وفي المقابل، قفزت الواردات من أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 11 % لتصل إلى 9ر747 مليار ين ، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 7ر502 مليار ين ، بانخفاض 1ر22 % عن العام السابق.

وارتفع إجمالي حجم التجارة اليابانية بنسبة 9ر3 % إلى 75ر6 تريليون ين في تموز/يوليو، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 6ر14% إلى 98ر6 تريليون ين ، مما أدى إلى عجز تجاري بلغ 2ر231 مليار ين.

واشترت اليابان المزيد من المنتجات الطبية والمركبات من الاتحاد الأوروبي في تموز/يوليو ، مما ساهم في زيادة الواردات بنسبة 1ر29 % من الكتلة إلى مستوى قياسي بلغ 6ر889 مليار ين. وارتفعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 4ر6 % لتصل إلى 8ر766 مليار ين.

وفي تموز/يوليو ، وقع الاتحاد الأوروبي واليابان اتفاقية تجارة حرة ستغطي حوالى ثلث الاقتصاد العالمي. وينظر إلى هذه الخطوة على أنها رد على سياسات التجارة الحمائية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وهدد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 25 % على السيارات وقطع غيار السيارات. وسيكون لذلك تأثير كبير على شركات صناعة السيارات اليابانية والأوروبية.

