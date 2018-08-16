الركود العقاري يكبد شركات الأسمنت أول خسائر ربعية منذ 16 عاما

سجلت شركات الأسمنت المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري 2018، خسائر بنحو 47.8 مليون ريال مقارنة بأرباح قدرها نحو 444.7 مليون ريال خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبحسب تحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى قوائم الشركات ونتائجها المالية في موقع تداول، فإن خسائر الربع الثاني لشركات الأسمنت، تعد أول خسائر فصلية تتكبدها في 16 عاما وتحديداً منذ عام 2003.

وأرجعت شركات الأسمنت الخسائر التي سجلتها في الربع الثاني من 2018 إلى سببين، أولهما وهو الرئيسي تراجع المبيعات بشكل كبير وتراجع متوسط سعر بيع الطن بسبب الركود العقاري، أما السبب الثاني والثانوي فهو ارتفاع تكلفة التمويل لبعض الشركات.

ويبلغ عدد شركات الأسمنت المدرجة في سوق الأسهم السعودية 14 شركة، سبع شركات منها سجلت تراجعا في أرباحها وراوحت نسبة الانخفاض بين 20 و98 في المائة.

وأولى هذه الشركات، أسمنت أم القرى التي تراجعت أرباحها بنسبة 98 في المائة من 8.46 مليون ريال في الربع الثاني 2017 إلى 200 ألف ريال في الربع الثاني 2018، تلتها أسمنت ينبع بتراجع في أرباحها بنسبة 95 في المائة من 80.48 مليون ريال إلى 4.04 مليون ريال.

أما شركة أسمنت القصيم فتراجعت أرباحها بنسبة 65 في المائة من 53.20 مليون ريال سجلتها في الربع الثاني 2017 إلى 18.38 مليون ريال حققتها في الربع الثاني 2018.

فيما تراجعت أرباح شركة أسمنت الجنوبية بنسبة 62 في المائة من 94.94 مليون ريال إلى 36 مليون ريال، كما تراجعت أرباح شركة أسمنت السعودية بنسبة 38 في المائة من 93.95 مليون ريال إلى 58.05 مليون ريال في الربع الثاني 2018.

وأسمنت الشرقية تراجعت أرباحها بنسبة 46 في المائة من 35.11 مليون ريال في الربع الثاني 2017 إلى 19 مليون ريال في الربع الثاني 2018.

وآخر الشركات التي سجلت تراجعاً في أرباحها شركة أسمنت المدينة بنسبة 20 في المائة من 19.24 مليون ريال في الربع الثاني 2017 إلى 9.88 مليون ريال في الربع الثاني 2018.

أما بقية الشركات البالغ عددها سبع شركات، فقد سجلت جميعها خسائر، لكن ستا منها سجلت خسائر في الربع الثاني 2018 مقارنة بأرباح حققتها خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وجاءت أولى هذه الشركات، "أسمنت حائل" التي سجلت خسائر بقيمة 18 مليون ريال في الربع الثاني 2018 مقارنة بأرباح قيمتها 2.66 مليون ريال في الفترة نفسها من عام 2017.

وشركة أسمنت الشمالية سجلت خسائر قيمتها 6.69 مليون ريال في الربع الثاني 2018 مقارنة بأرباح قيمتها 8.26 مليون ريال في الربع الثاني 2017، فيما بلغت خسائر شركة أسمنت العربية نحو 50.89 مليون ريال مقارنة بأرباح قيمتها 35.52 مليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق.

أما شركة أسمنت اليمامة فقد سجلت خسائر قيمتها 36.25 مليون ريال مقارنة بأرباح قيمتها 12.17 مليون ريال في الفترة نفسها من عام 2017، بينما بلغت خسائر شركة أسمنت الجوف 13.7 مليون ريال مقارنة بأرباح قيمتها 10.52 مليون ريال في الربع الثاني 2017.

كما سجلت شركة أسمنت تبوك خسائر قيمتها 36.08 مليون ريال، مقارنة بأرباح قيمتها 1.29 مليون ريال في الربع الثاني 2017.

وسجلت شركة أسمنت نجران ارتفاعا في خسائرها بنسبة 651 في المائة، من 4.22 مليون ريال خسائر في الربع الثاني 2017 إلى خسائر قيمتها 31.73 مليون ريال في الربع الثاني 2018.

*وحدة التقارير الاقتصادية