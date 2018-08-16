16 ألف منحة حكومية عقارية في 11 شهرا

وثقت كتابات العدل في السعودية نحو 15611 منحة عقارية حكومية وزعتها أمانات المناطق على المواطنين خلال 11 شهراً الماضية من العام الهجري الجاري.

ووفقا لبيانات اطلعت "الاقتصادية" عليها، فقد استحوذت منطقة الرياض على 39.7 في المائة من هذه المنح بعدد 6194 منحة، تليها منطقة مكة المكرمة بتوثيق 2463 منحة، ثم المنطقة الشرقية بـ 1632 وثيقة.

وسجلت منطقة عسير توثيق 1136 منحة أرض، تليها منطقة الحدود الشمالية بـ 632 منحة، ثم منطقة تبوك بـ 532 منحة، تليها منطقة جازان بـ 452 منحة. وبلغ عدد المنح المسجلة في محاكم منطقة نجران 444 منحة، تليها منطقة حائل بـ 386 منحة، ثم منطقة الباحة بـ 336 منحة، تليها منطقة الجوف بـ 328 منحة. تأتي البيانات بعد أيام من وضع وزارة العدل آلية لاستقبال طلبات الإنهاء للمستفيدين المحالين من الجهات الحكومية، البالغ عددها 16 جهة حكومية كانت تطلب في السابق 32 إنهاء. وجاء حصر طلبات الإنهاءات الخاصة بالجهات الحكومية إنفاذًا للأمر السامي لعموم الجهات والمصالح الحكومية بالتنسيق مع وزارة العدل بحصر المتطلبات كافة الخاصة بها، التي تستلزم صدور إثباتات إنهائية من المحاكم؛ للحد من تدفق الدعاوى. ويهدف الحصر إلى الحد من تدفق الدعاوى والمنازعات إلى المحاكم، إذ كشفت دراسة أعدّتها لجنة خاصة لهذا الغرض كثرة طلبات الإثباتات الإنهائية الواردة للمحاكم من الجهات الحكومية لأسباب كانت مقبولة فيما سبق وانتفت الحاجة إليها بالتطور التقني وحصول الربط الإلكتروني بين الجهات وغير ذلك من التطورات. وتضمنت الآلية توقف الجهات عن الطلبات وكذا عدم توجيه المستفيدين إلى المحاكم؛ وأن تقوم بمراجعة إجراءاتها؛ كما تضمنت عدم قيام المحاكم بإصدار صكوك بذلك لانتفاء الحاجة إلى ذلك.