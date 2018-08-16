بضغط «المصارف» .. الأسهم السعودية تفقد 27 نقطة بسيولة تتجاوز ملياري ريال

عادت الأسهم السعودية إلى التراجع لتفقد 27 نقطة بنسبة 0.34 في المائة وتغلق عند 7865 نقطة. جاء التراجع بضغط من المصارف بقيادة سهم "الراجحي". ويبقى التراجع أقل حدة من جلسات ماضية كانت تسجل تراجعات بنسب هي الأعلى منذ عام.

والمستويات الحالية حتى 7700 نقطة تعد منطقة دعم ولا تزال السوق تحافظ على متوسط 200 يوم عند 7837 نقطة، ما يحفز على الاستقرار والتماسك. واستمرار المحافظة على المستويات الحالية سيعيد السوق إلى المنطقة الخضراء.

والضغط الذي يأتي من المصارف من غير المحتمل استمراره نظرا لتداول القطاع دون مكرر السوق للأرباح وتداول عدد من شركاته عند مكررات ربحية عشر مرات، إضافة إلى النتائج الإيجابية التي يحققها مع توزيعات نقدية مجزية.



الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام عند 7893 نقطة، وتداولت بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7912 نقطة رابحا 0.25 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7834 نقطة فاقدا 0.74 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7865 نقطة فاقدا 27 نقطة بنسبة 0.34 في المائة. وتراجعت قيم التداول 26 في المائة بنحو 837 مليون ريال لتصل إلى 2.4 مليار ريال، بمعدل 33 ألف ريال للصفقة. بينما الأسهم المتداولة تراجعت 28 في المائة بنحو 36 مليون سهم متداول لتصل إلى 90 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.17 في المائة. أما الصفقات فتراجعت 22 في المائة بنحو 21 ألف صفقة لتصل إلى 72 ألف صفقة.

أداء القطاعات



ارتفعت عشرة قطاعات مقابل تراجع البقية. تصدر المرتفعة "النقل" بنسبة 2.7 في المائة، يليه "المرافق العامة" بنسبة 1.9 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنسبة 1.1 في المائة. تصدر المتراجعة "الطاقة" بنسبة 1.7 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" بنسبة 1.4 في المائة، وحل ثالثا "الأدوية" بنسبة 1.3 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 32 في المائة بقيمة 761 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 31 في المائة بقيمة 654 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 8 في المائة بقيمة 195 مليون ريال.



أداء الأسهم



تصدر المرتفعة "الإنماء طوكيو م" بنسبة 6.8 في المائة ليغلق عند 19.38 ريال، يليه "سيسكو" بنسبة 6.8 في المائة ليغلق عند 13.22 ريال، وحل ثالثا "إكسترا" بنسبة 5.2 في المائة ليغلق عند 55 ريالا. وتصدر المتراجعة "البحري" بنسبة 3.8 في المائة ليغلق عند 29.30 ريال، يليه "وفا للتأمين" بنسبة 2.9 في المائة ليغلق عند 9.80 ريال، وحل ثالثا "جبل عمر" بنسبة 2.4 في المائة ليغلق عند 36 ريالا. وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بنسبة 19 في المائة بقيمة 455 مليون ريال، يليه "سابك" بقيمة 452 مليون ريال بنسبة 19 في المائة، وحل ثالثا "الراجحي" بنسبة 6 في المائة بقيمة 137 مليون ريال.



*وحدة التقارير الاقتصادية