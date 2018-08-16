سيولة «نمو» تتراجع 59 %

ارتفعت السوق الموازية "نمو" بنسبة طفيفة لتكسب نقطة واحدة وتغلق عند 2586 نقطة. وتراجعت قيم التداول 59 في المائة بنحو مليوني ريال لتصل إلى 1.4 مليون ريال بمعدل 12 ألف ريال للصفقة. بينما الأسهم المتداولة تراجعت 36 في المائة بنحو 55 ألف سهم لتصل إلى 95 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.57 في المائة. أما الصفقات فتراجعت 63 في المائة بنحو 194 صفقة لتصل إلى 113 صفقة.

تراجع سهم "الصمعاني" بنسبة 1.8 في المائة ليغلق عند 46.15 ريال، و"ثوب الأصيل" بنسبة 0.56 في المائة ليغلق عند 24.86 ريال. وتصدر المرتفعة "العمران" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 14.20 ريال، يليه "التطويرية الغذائية" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 62.80 ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بنسبة 2.4 في المائة ليغلق عند 23.96 ريال. وكان الأعلى تداولا "بحر العرب" بقيمة 666 ألف ريال، يليه "باعظيم" بقيمة 320 ألف ريال، وحل ثالثا "أبومعطي" بقيمة 153 ألف ريال.