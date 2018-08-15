واشنطن تفرض عقوبات على شركتين روسية وصينية في اطار الحظر على كوريا الشمالية

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الاربعاء فرض عقوبات على شركتين روسية وصينية لانتهاكهما الحظر الاقتصادي المفروض على كوريا الشمالية وسط مساعي واشنطن لإبقاء الضغوط على بيونغ يانغ بسبب برنامجها النووي.

واتهمت الوزارة شركة "داليان صن مون ستار انترناشونال لوجستيكس تريدنغ" الصينية وشركة اخرى تابعة لها بتزوير وثائق لتسهيل شحنات "سرية" من الكحول والسجائر لكوريا الشمالية.

وقالت أن شركة "بروفينت" الروسية انتهكت العقوبات الدولية عبر توفير خدمات لسفن تحمل العلم الكوري الشمالي في ثلاثة موانئ روسية.