نمو الإقتصاد التونسي 2.6% على أساس سنوي في النصف الأول من العام

قال المعهد الوطني للإحصاء في تونس اليوم الأربعاء إن نمو الإقتصاد بلغ 2.6 بالمئة في النصف الأول من 2018 مقارنة مع 1.9 بالمئة في نفس الفترة من العام الماضي.

وقال المعهد في بيان "سجل الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثي (الربع) الثاني من سنة 2018 نموا بلغ 2.8 بالمئة مقارنة بالثلاثي الثاني من 2017 في حين سجل الناتج الإجمالي المحلي نموا بنسة 0.6 بالمئة مقارنة بالثلاثي الأول".

وأضاف قائلا "على هذا الأساس يكون الاقتصاد التونسي قد سجل نموا بلغ 2.6 بالمئة في السداسي (النصف) الأول من هذه السنة" مقارنة مع 1.9 بالمئة في نفس نفس الفترة من السنة الماضية.

وقال المعهد إن النمو تعزز بفضل القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعملية بعدما ارتفع بنسبة 0.8 بالمئة في الربع الثاني من 2018 مقارنة بنفس الفترة من 2017.

ويعزى هذا التحسن أيضا إلى نمو قطاع الصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 2.4 بالمئة وقطاع النسيج والملابس والأحذية بنسبة 2.6 بالمئة والصناعات الكيميائية بنسبة 4.9 بالمئة.

وتهدف تونس إلى تحقيق نمو بنسبة 3 بالمئة في عام 2018.