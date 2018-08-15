المخاوف بشأن النمو العالمي تدفع أسعار المعادن الصناعية للهبوط

هبطت أسعار المعادن الصناعية اليوم الأربعاء بفعل مخاوف بشأن تضرر النمو العالمي والطلب من النزاعات التجارية والتوترات السياسية فضلا عن ارتفاع الدولار.

وسجل النحاس في العقود القياسية لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن أدنى مستوى في 15 شهرا عند 5773 دولارا للطن بينما لامس الزنك 2291 دولارا للطن، وهو أضعف مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2016.

وهبط الرصاص إلى 1919.50 دولار للطن، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2016 ويعكس أكبر خسارة يومية في حوالي سبع سنوات.

وأغلقت عقود النحاس منخفضة أربعة بالمئة إلى 5801 دولار للطن، والقصدير 3.2 بالمئة إلى 18 ألفا و405 دولارات للطن.

وتراجع الألومنيوم 2.2 بالمئة ليغلق عند 2025 دولارا للطن، بينما أنهى الزنك جلسة التداول منخفضا 6.3 بالمئة إلى 2300 دولار للطن.

وهبط الرصاص 7.1 بالمئة إلى 1927 دولارا للطن بينما فقد النيكل 4.3 بالمئة ليسجل أدنى مستوى في ستة أشهر ويغلق عند 12 ألفا و850 دولارا للطن.