التضخم يهوي بالاسترليني عند أدنى مستوى في 13 شهرا

تراجع الجنيه الاسترليني إلى أقل من 1.27 دولار أمريكي مسجلا أدنى مستوياته منذ حزيران (يونيو) 2017، مع تعزيز الدولار المكاسب التي حققها في الآونة الأخيرة، وبعدما سجلت الأسعار في بريطانيا ارتفاعا أكبر من المتوقع في تموز (يوليو).

وبحسب "رويترز"، فقد تراجع الاسترليني بشدة في آب (أغسطس) مع تنامي مخاوف المتعاملين من انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في العام المقبل دون إبرام اتفاق تجاري، ومع ارتفاع الدولار الأمريكي.

وبدأ الاضطراب الأخير بعد أن حذر ليام فوكس وزير التجارة البريطاني، من أنه يرى احتمالا بنسبة 60 في المائة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

ويعتقد معظم المحللين أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي سيبرمان اتفاقا؛ لكن الشكوك تزداد، ويشير عدد من المختصين إلى وجوب وجود تحرك عاجل، سواء من الحكومة البريطانية أو بنك إنجلترا "المركزي البريطاني" من أجل إعادة الثقة، حتى لا يهوي الاسترليني في نفق مظلم من الشكوك حول المستقبل.

ويرى مختصون أن بنك إنجلترا "المركزي البريطاني" يقع عليه "بعض اللوم" في ضعف الاسترليني الأخير، حيث رفع البنك أسعار الفائدة التي من المفترض أن تعزز الجنيه الاسترليني، لكنه لمح بخفضها إذا فشلت بريطانيا في التوصل إلى اتفاق بخصوص الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.

وخلص مختصون إلى أنه من غير المرجح أن ترتفع تكاليف الاقتراض لبعض الوقت، ما يجعل الاسترليني أقل جاذبية.

ونزل الاسترليني لليوم الحادي عشر على التوالي، في أطول موجة خسائر له منذ آب (أغسطس) 2008، وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، فوق مستوى 96.9 لأول مرة منذ أواخر حزيران (يونيو) 2017.

وبعدما انخفضت العملة البريطانية إلى 1.2693 دولار في المعاملات الآسيوية، تعافى الاسترليني إلى 1.2710 دولار بانخفاض 0.1 في المائة خلال يوم أمس مقابل العملة الأمريكية المرتفعة على نطاق واسع، وصعد الاسترليني مقابل العملة الأوروبية الموحدة 0.1 في المائة إلى 89.115 بنس لليورو.

وارتفع معدل التضخم في بريطانيا في تموز (يوليو) للمرة الأولى هذا العام، ليظل كثير من الأسر البريطانية يعاني ضغوطا بسبب الأسعار التي ترتفع بنفس وتيرة زيادات الرواتب تقريبا.

وتبرز البيانات الرسمية أيضا الضعف الذي يعتري السوق العقارية في البلاد منذ التصويت لمصلحة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016، مع ارتفاع أسعار المنازل بأبطأ وتيرة في نحو خمس سنوات، بينما تراجعت الأسعار في لندن بأسرع وتيرة منذ 2009.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية "إن التضخم الكلي لأسعار المستهلكين بلغ 2.5 في المائة على أساس سنوي في تموز (يوليو)، بعدما سجل 2.4 في المائة في كل من الأشهر الثلاثة السابقة، وهو ما يتماشى مع توقعات مختصي اقتصاد استُطلعت آراؤهم.

وهذه هي المرة الأولى التي يتسارع فيها معدل التضخم السنوي منذ تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، بما يظهر مدى بطء تعافي القدرة الشرائية لكثير من الأسر.

وكانت بيانات رسمية قد أظهرت أن متوسط الدخل، بما في ذلك المكافآت، ارتفع بوتيرة سنوية بلغت 2.4 في المائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في حزيران (يونيو)، في استمرار لموجة طويلة من زيادات الأجور بمعدلات تقل عن مستويات ما قبل الأزمة المالية.