روحاني يعترف: الاقتصاد أكبر مشكلة تواجه إيران

اعترف الرئيس الإيراني حسن روحاني، بأن الاقتصاد هو أكبر مشكلة تواجه بلاده، في الوقت الذي اتهم فيه المرشد الإيراني علي خامنئي الحكومة بسوء الإدارة الاقتصادية في مواجهة العقوبات.

وفي اعتراف رسمي بتأثير المشكلات الداخلية في إيران في اقتصاد البلاد، وليست العقوبات أو المؤمرات الخارجية التي تعلق إيران عليها أخطاءها، قال خامنئي "إن مشكلات بلاده الاقتصادية ناجمة عن سوء الإدارة داخلياً"، مضيفا أن "مختصي الاقتصاد وعديدا من المسؤولين يعتقدون أن سبب هذه المشكلة ليس خارجياً، بل هو داخلي".

ويعاني الاقتصاد الإيراني ارتفاع معدل البطالة وفقد الريال الإيراني نصف قيمته منذ نيسان (أبريل)، ومن شأن إعادة فرض العقوبات أن تؤدي إلى تفاقم المصاعب الاقتصادية.

وبحسب "رويترز"، فقد احتج ألوف الإيرانيين خلال الأسابيع القليلة الماضية على الارتفاع الحاد في أسعار بعض السلع الغذائية ونقص فرص العمل والفساد الحكومي، وتحولت الاحتجاجات على غلاء المعيشة في كثير من الأحيان إلى مسيرات مناهضة للحكومة.

وفقدت العملة الإيرانية، (الريال) 70 في المائة من قيمتها مقابل الدولار، وارتفعت أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية بأكثر من 50 في المائة، وعلى إثر ذلك اندلعت موجة من الاحتجاجات في عديد من المُدن الإيرانية.

وبدأ تطبيق العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران الأسبوع الماضي، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "إن الولايات المتحدة ستوقف التعامل مع الشركات التي تقوم بأنشطة تجارية مع إيران".

وتستهدف العقوبات الجديدة المشتريات الإيرانية بالدولار الأمريكي وتجارة المعادن والفحم وصناعة البرمجيات وقطاع السيارات، إلا أن الإجراءات الأشد قسوة التي تستهدف صادرات النفط لن تدخل حيز التنفيذ قبل أربعة أشهر.

وتُعَدّ إيرادات النفط أكبر الموارد المالية المكونة للاحتياطي الإيراني من العملات الأجنبية، ونقص هذا المورد سيؤثر في التصنيف الائتماني لإيران وفي سعر صرف العملات الأجنبية أمام التومان، ما يقود إلى مزيد من الضغوط التضخُّمية وارتفاع في تكاليف المعيشة اليومية.

وتقوم شركات أمريكية قليلة بأعمال تجارية كثيرة في إيران لذلك فإن تأثير العقوبات سيعتمد على قدرة واشنطن على منع الشركات الأوروبية والآسيوية من التعامل مع طهران.

وذكرت واشنطن أن فرصة إيران الوحيدة لتجنب العقوبات هي قبول عرض قدمه ترمب للتفاوض بشأن اتفاق نووي جديد أشد حزما من الاتفاق الدولي الذي أبرم في 2015.

وأعلن ترمب في أيار (مايو) انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الذي تشارك فيه القوى العالمية الكبرى.

ويتوقع مختصو الاقتصاد الإيراني أن تشهد صناعة سيارات خسائر كبيرة نظرا لزيادة سعر الدولار بنسبة 200 في المائة خلال الأسابيع والأشهر الماضية وفي ظل حظر توريد قطع غيار لمصنعي السيارات الإيرانيين، وبمجرد أن يقفز سعر السيارات، سيتم تخفيض إنتاج السيارات في إيران وبالتالي ستقلص العمالة في هذه الصناعة وسيفقد مئات الآلاف وظائفهم.

وبسبب ارتباط نحو 60 صناعة في إيران بصناعة السيارات، فإن انخفاض العمالة في هذه الصناعة سيؤثر في الصناعات الأخرى التابعة لها.

وحتى الآن، على مدار العام الماضي، ارتفعت أسعار السيارات الإيرانية بأكثر من 25 في المائة وأغلقت 50 شركة بسبب زيادة أسعار المواد الخام بنسبة 40 في المائة، وفقا لـ "العربية نت".

كما أنه مع انسحاب شركات السيارات الفرنسية واليابانية والكورية من السوق الإيرانية، فضلا عن قفز سعر صرف الدولار، ارتفعت أسعار السيارات الأجنبية في السوق الإيرانية بنسبة 150 في المائة.