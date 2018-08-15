حكومة إيطاليا تعلن حالة الطوارىء في جنوى لـ 12 شهرا بعد انهيار جسر

أعلن رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي الاربعاء امام الصحافيين "حال الطوارىء لاثني عشر شهرا" في مدينة جنوى بعدما انهار جسر فيها الثلاثاء متسببا بمقتل ما لا يقل عن 39 شخصا.

واتخذ هذا الاجراء بعد اجتماع طارىء لمجلس الوزراء في جنوى تقرر خلاله ايضا رصد خمسة ملايين يورو من المساعدة الطارئة واعلان يوم حداد وطني في تاريخ لم يحدد بعد.