أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة (400,000,000) ريال على أن تكون الأحقية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق. وسيُحدد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من قبل الشركة بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وبعد دراسة الطلب من الهيئة في ضوء المتطلبات النظامية والمعايير الكمية والنوعية المطبقة على جميع الشركات التي تتقدم بطلب زيادة رأس مالها، أصدرت هيئة السوق المالية قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني المبين أعلاه وسوف تنشر نشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية وتتاح للجمهور في وقت لاحق.
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- هيئة السوق توافق على زيادة رأس مال "ميدغلف" 400 مليون ريال عن طريق طرح أسهم
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