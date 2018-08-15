"عذيب" ترفع دعوى قضائية على "هيئة الاتصالات" لرفضها منح رخصة موحدة

أعلنت شركة إتحاد عذيب للإتصالات (GO جو) أنها تقدمت أمس إلى المحكمة الإدارية بالرياض بدعوى طالبة الحكم بإصدار قرار قضائي بإلغاء القرار الإداري الصادر عن مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات برفض طلب شركة إتحاد عذيب للإتصالات (GO جو) للحصول على الترخيص الموحد ذي البنية التحتية وتم تقييد الدعوى بتاريخ اليوم هذا وستقوم الشركة بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على مصلحة الشركة ومساهميها، وستعلن عن أي تطورات بهذا الشأن في حينه. وكما تعلن الشركة بأنها لا تستطيع تقييم الأثر المالي في الوقت الحالي.
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