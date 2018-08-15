رئيس سوناطراك: الجزائر توقع اتفاقين لتوريد الغاز لإسبانيا وإيني الإيطالية

قال عبد المؤمن ولد قدور الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الحكومية الجزائرية سوناطراك اليوم الأربعاء إن الجزائر وقعت اتفاقا مدته تسع سنوات لإمداد إسبانيا بتسعة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا.

وأضاف ولد قدور أن الجزائر وقعت أيضا اتفاقا لإمداد إيني الإيطالية بثلاثة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا، دون أن يفصح عن الإطار الزمني للاتفاق.

