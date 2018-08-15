"الإحصاء" : أكثر من 32 ألف موظف وموظفة يقدمون الخدمات الطبية للحجاج

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم ضمن الروزنامة الإحصائية لموسم حج 1439 من خلال موقعها الرسمي أن عدد القوى العاملة في تقديم الخدمات الصحية والإسعافية لضيوف الرحمن هذا الموسم بلغ أكثر من 32.579 فردا منهم 9.216 امرأة من منسوبي وزارة الصحة وهيئة الهلال الأحمر السعودي ومنسوبي الهيئة العامة للغذاء والدواء فضلا عن القوى العاملة التي تقدم الخدمات الصحية من منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية. ويبلغ إجمالي الفِرق الطبية والإسعافية في المشاعر المقدسة خلال فترة الحج أكثر من 959 فريقا طبيا وإسعافيا يقدمون خدماتهم لحجاج بيت الله الحرام.

وأوضحت الهيئة أن المملكة سخرت كافة إمكاناتها وطاقاتها المادية والبشرية في مجال الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية والإسعافية كخدمات صحية متخصصة مجانية تقدمها وزارة الصحة من خلال طواقم متخصصة من الأطباء والصيادلة والممرضين والفنيين والإداريين يتجاوز عددهم 29.495 فردا. وتشمل الخدمات العلاجية التي تقدم لضيوف الرحمن : عمليات القلب المفتوح والقسطرة القلبية والغسيل الكلوي بنوعيه البريتوني والدموي والمناظير الهضمية بالإضافة إلى عمليات الولادة وغيرها من الخدمات الطبية المتخصصة التي يحتاجها المرضى الحجاج حيث بلغ عدد المستشفيات العاملة 25 مستشفى داخل مكة والمشاعر مجهزة بأكثر من 4.814 سريرا طبيا وبلغ عدد المراكز الصحية 153 مركزا مجهزا بكافة الإمكانات الصحية والطبية والإسعافية إضافة إلى 106 فِرقة ميدانية في المشاعر وداخل مكة وخارجها و 100سيارة إسعاف صغيرة تعمل كوحدات عناية مركزة متحركة للتعامل مع الحالات الإسعافية الطارئة في الميدان بالإضافة إلى 80 سيارة إسعاف كبيرة عالية التجهيز.

كما قامت المستشفيات التابعة لوزارة الصحة ابتداء من الأول من ذي القعدة وحتى تاريخ الأول من ذي الحجة ضمن الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بإجراء عدد 142 عملية قسطرة قلبية و 9 عمليات قلب مفتوح إضافة إلى إجراء 761 عملية غسيل دم (كلوي) و 39 عملية مناظير وكذلك تم إجراء 568 عملية جراحية وذلك خلال نفس الفترة. كما خصصت هيئة الهلال الأحمر السعودي 127 مركزا إسعافيا دائما ومؤقتا و 361 سيارة إسعاف و 20 دراجة وأكثر من 2.867 شخصا للفرق الإسعافية والقوى العاملة في نطاقات مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وذلك لتقديم كافة الخدمات الإسعافية والطبية للحجاج. وتقوم كافة الطواقم الصحية والإسعافية بأعمالها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على مدار الأربع والعشرين ساعة يوميا حتى يوم الأحد 15 ذي الحجة حيث وضعت الجهات المعنية برامج وخطط متكاملة تتضمن توفير جميع الاحتياجات والإمكانيات للتعامل مع حالات الطوارئ والكوارث لا قدر الله وتوفير الخدمات الطبية والوقائية والعلاجية والإسعافية للحجاج والمعتمرين وزوار بيت الله الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفاءة وفاعلية وفق منهجية موحدة وبأحدث أساليب تقديم الرعاية الطبية والإسعافية، وبكوادر مؤهلة ومدربة تدريبا عمليا وعلميا مميزا لتحقيق الأمن الصحي لمرتادي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والطرق المؤدية إليها وكذا في المنافذ البرية والجوية والبحرية. ولا تنحصر تلك الخدمات في الخدمة الأرضية المقدمة عن طريق سيارات الإسعاف بل تتعدى ذلك إلى الإسعاف الجوي السعودي والدراجات النارية والفرق المتخصصة للاستجابة السريعة والفرق الميدانية الراجلة في المسجد الحرام والمسجد النبوي والساحات المحيطة به وذلك بالاعتماد على الطاقات البشرية المتوفرة لديها بالإضافة إلى كوكبة من المتطوعين والمتطوعات.

من جانب آخر تتولى الهيئة العامة للغذاء والدواء بطاقم يبلغ 215 موظفا مهام الرقابة على (الأغذية والأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية) الواردة مع الحجاج وبعثات الحج وتقديم الدعم للجهات الرقابية المعنية بالتفتيش على المنشآت التي تقدم وجبات غذائية لحجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة حيث تقدم 7 خدمات رئيسة تشمل التفتيش على الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية الواردة عبر المنافذ والرقابة الصحية على المنشآت الغذائية الواقعة في نطاق أمانة العاصمة المقدسة والرقابة الصحية على المنشآت الغذائية الواقعة في نطاق أمانة المدينة المنورة والتفتيش الصحي على الأضاحي التي تذبح في المسالخ الواقعة بمشعر منى وإجراء الدراسات الميدانية المتعلقة بسلامة الأغذية والتوعية خلال موسم الحج بسلامة الأغذية والأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية وتفتيش وسائل النقل الداخلة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. يشار إلى أن الهيئة العامة للإحصاء تقوم بنشر تفاصيل إحصاءات الخدمات التي تقدمها المملكة لحجاج بيت الله الحرام حيث أتاحت الهيئة العديد من التفاصيل من خلال الروزنامة الإحصائية لحج 1439 وذلك على موقعها الرسمي على الإنترنت (www.stats.gov.sa).