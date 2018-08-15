اليابان ترفع مستوى التحذير من بركان وتستعد لإخلاء جزيرة

رفعت اليابان اليوم الأربعاء مستوى التحذير من بركان على إحدى قمم جزيرة جنوبية إلى ثاني أعلى مستوى، الأمر الذي يقضي بأن يستعد السكان للإجلاء وإن لم ترصد السلطات بعد حدوث ثوران فعلي عند قمة البركان.
وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن الزلازل البركانية وانبعاثات الكبريت تزايدت عند قمة على جزيرة كوتشينويرابوجيما التي تبعد حوالي ألف كيلومتر جنوب غربي طوكيو كما رفعت مستوى التحذير من الخامس إلى الرابع.
وثار البركان بشدة قبل ثلاثة أعوام وأطلق الرماد والدخان لآلاف الأمتار في السماء مطلقا تدفقات من الحمم التي ربما كانت مميتة ووصلت إلى البحر.
وجرى في ذلك الوقت إجلاء جميع سكان الجزيرة لكنهم عادوا في وقت لاحق. ويوجد نحو 100 شخص هناك في الوقت الحاضر.
وفي اليابان 110 براكين نشطة وتراقب البلاد 47 بركانا بصفة مستمرة.
وكان 63 شخصا قد لقوا حتفهم في ثوران بركان جبل أونتاكي في سبتمبر أيلول 2014 وذلك في أسوأ حادثة من نوعها في اليابان منذ قرابة 90 عاما.
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