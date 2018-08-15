الخارجية الأمريكية: لا نتحمل المسؤولية عن المتاعب الاقتصادية في تركيا

قالت الحكومة الأمريكية الثلاثاء إنها لا تتحمل المسؤولية عن المتاعب الاقتصادية في تركيا ، قائلة إنها تتجاوز نطاق العقوبات التي فرضت مؤخرا.

وذكرت هيذر نويرت، المتحدثة باسم وزارة الخارجية :"لم تبدأ المتاعب الاقتصادية عندما فرضنا تلك العقوبات على فردين في (آب) أغسطس أول من هذا العام."

وقالت إن خبراء الاقتصاد يتفقون على أن "ما يحدث في تركيا يتجاوز بكثير الولايات المتحدة والسياسات الأمريكية الأخيرة وفرض سياسات وآليات مختلفة".

وفي مؤتمر صحفي الثلاثاء ، أثارت كل من نويرت والمتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز قضية اعتقال القس الأمريكي أندرو برونسون ، الذي يحاكم بتهمة التجسس وتهم متعلقة بالإرهاب.

وازدادت التوترات بين تركيا والولايات المتحدة بسبب احتجاز برونسون.

وقالت ساندرز إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لا يزال محبطًا لأن برونسون ومواطنين أمريكيين آخرين وموظفين في مؤسسات دبلوماسية لم يتم الإفراج عنهم.

وأضافت ساندرز للصحفيين في البيت الأبيض: "سنواصل دعوة تركيا للقيام بالشيء الصحيح والإفراج عن هؤلاء."

