وصول 1.52 مليون حاج .. وضبط 87 مكتبا وهميا وإحالة أصحابها إلى النيابة

أعلن الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، أن إجمالي الحجاج القادمين من خارج المملكة حتى صباح أمس بلغ 1.521.918 حاجاً، موضحاً أن أعلى الجنسيات قدوما هي إندونيسيا تليها باكستان ثم الهند وبنجلاديش وتركيا وإيران.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الأمير خالد الفيصل في مركز الإيواء في مشعر مزدلفة أمس، بعد أن اطمأن على جاهزية المرافق والقطاعات لخدمة ضيوف الرحمن.

وكشف أمير منطقة مكة المكرمة، عن إصدار 224655 تصريحا لحجاج الداخل، فيما تم ضبط 87 مكتبا وهميا وجرت إحالة أصحابها إلى النيابة العامة، كما تم ضبط 355453 مخالفا لأنظمة وتعليمات الحج، وألقي القبض على 2760 ناقلاً مخالفاً لحجاجٍ غير نظاميين، كذلك بلغ أيضاً إجمالي المركبات التي تمت إعادتها من منافذ العاصمة المقدسة 157335 مركبة.

ولفت أمير منطقة مكة المكرمة إلى أن أبرز ما لاحظه خلال جولاته، التنسيق العالي بين الجهات العاملة في الحج وعملها المتسم بالتطوير الذاتي والتفكير الإبداعي، مستشهدا بسرعة إنهاء إجراءات الحجاج في مجمع صالة المطار، إذ تمت جدولة الرحلات وتنظيمها وبذلك يجري إنهاء إجراءات أكثر من 40 ألف حاج في مجمع صالات الحج والعمرة يومياً بيسر وسهولة، كذلك تسهيل وتنظيم تنقلات الحجاج من المطار وإلى مكة المكرمة.

واضاف أن "استخدام التقنية أسهم في سرعة الإنجاز ودقته"، كما استدل على الأفكار الإبداعية بما أنجزته القوات المسلحة بإنشائها في وقت قياسي مستشفيات متنقلة في المشاعر مزودة بكافة التجهيزات والمعدات والكوادر البشرية، مضيفا "هذه الإنجازات المبتكرة التي نبحث عنها".

وحول المشاريع التطويرية لمكة المكرمة والمشاعر، قال الأمير خالد الفيصل "إن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإنشاء الهيئة الملكية لمكة والمشاعر برئاسة ولي العهد يعتبر أكبر خطة تطويرية لها، كما أن أول اجتماع للهيئة كان مبشراً بالخير، وسترون النتائج خلال الفترة المقبلة"، مضيفا أن "مكة والمشاعر ستكون من أذكى مدن العالم خلال السنوات العشر المقبلة".

وعن التعامل مع ضيوف الرحمن، أكد أن الجميع مسخرون لخدمتهم وتوفير سُبل الراحة لهم خلال رحلتهم الإيمانية، مستشهدا بما يقوم به رجال الأمن لخدمتهم الحجيج، موضحا أن ذلك يأتي من منطلق أخلاقهم الإسلامية التي يتمتعون بها، وإيمانهم برسالة الإسلام التي تحث على سمو الأخلاق والتربية.

وكان الأمير خالد الفيصل قد تفقد أمس الثلاثاء المشاعر المقدسة، وكانت المحطة الأولى زيارة مستشفى القوات المسلحة الميداني في مشعر عرفات، واستمع إلى نبذة عن المرفق الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 50 سريرا، مجهز بغرفة للعمليات والأشعة والكوادر الطبية، كذلك من ضمن استعدادات الخدمات الطبية للقوات المسلحة في المشاعر المقدسة 35 فرقة طبية ونقاط إسعافية، 13 فرقة تقوم بدور الإسعافات الأولية. كما وقف أمير منطقة مكة المكرمة بعد ذلك على المشاريع التي أنجزتها هيئة تطوير المنطقة في المشاعر المقدسة، ومنها توسعة عديد من الطرق داخل المشاعر وتظليل ممرات المشاة، وإنشاء ممرات لفصل حركة المشاة عن الحافلات، كما اطلع على الخطة التشغيلية لأمانة العاصمة المقدسة في المشاعر المقدسة التي شملت 27 مركزا للخدمات و23 ألف عامل وموظف يعملون على مدار 24 ساعة لتنفيذ الخطة التي تشمل جميع المجالات. ثمّ زار الأمير خالد الفيصل مركز الإيواء التابع لوزارة المالية في مشعر مزدلفة، واطلع على المشاريع التي نفذتها وزارة المالية في المشاعر المقدسة، منها مجمع الدوائر الحكومية ومراكز الإيواء، بعد ذلك ترأس اجتماع لجنة الحج المركزية في مركز الإيواء، واطلع خلاله على استعدادات مختلف الجهات الخدمية والطبية التي ستقدم لضيوف الرحمن.