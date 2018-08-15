12 مدينة ومجمعا صناعيا يمتلكها القطاع الخاص في السعودية بمساحة 15 مليون متر

تقع 12 مدينة ومجمعا صناعيا تعود ملكيتها للقطاع الخاص في السعودية، على مساحة إجمالية تبلغ نحو 15 مليون متر مربع، تحت إشراف الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطط "مدن" لدعم تعزيز دور الشراكة مع القطاع الخاص الصناعي والجهات الحكومية الفاعلة، سعيا منها للمساهمة في إنفاذ خطة برنامج التحول الوطني 2020، ودعم تحقيق "رؤية المملكة 2030".وتقوم "مدن" بالترخيص لإقامة المدن الصناعية والمجمعات الصناعية الخاصة التي يطورها القطاع الخاص، والإشراف على تأسيس بنيتها التحتية وتطوير خدماتها بما يتوافق مع معاييرها المعتمدة، والتي تتماشى مع أهداف استراتيجيتها في الوصول إلى التعاون المتكامل والشراكة الفاعلة مع القطاعين العام والخاص، بمنح صلاحيات أكبر لفروعها على مستوى المملكة، واعتماد منهجية عملٍ مرنة خاصة مع شباب وشابات الأعمال الراغبين في العمل والاستثمار في القطاع الصناعي، بما يعظم الفائدة ويحقق مصالح جميع الأطراف، وبما يتوافق مع برامج "مدن" ومبادراتها في تمكين الصناعة بالمملكة، من خلال تنظيمها وإدارتها للمدن الصناعية الذكية ومناطق التقنية.

ووفقا لتقرير خاص صادر عن "مدن" حصلت "الاقتصادية" عليه، فإن عشرة من المدن والمجمعات الصناعية الخاصة؛ تتمركز في منطقة الرياض في مساحة إجمالية تبلغ أكثر من 12 مليون متر مربع، وهي مدن: (العبيكان الصناعية، العجيمي، المياه والطاقة، البوابة، الفنار، الزامل، نستله)، إضافة إلى مجمعات (العبد اللطيف، كادن، الخزف السعودي، كابلات الرياض، وإعمار).

وأوضح التقرير أن نسبة الإنجاز في أغلب هذه المدن والمجمعات في منطقة الرياض، وصلت إلى 100 في المائة، وإضافة إلى ذلك؛ توجد مدينتان صناعيتان خارج منطقة الرياض، هما مدينة الملك سلمان للطاقة، الواقعة بالمنطقة الشرقية مقابل المدينة الصناعية الثالثة في الدمام، والتي بدأ التطوير بها مطلع العام الجاري، ومدينة بترورابغ الواقعة في مدينة رابغ، بمنطقة مكة المكرمة. وتقدم "مدن" عديدا من الخدمات والأعمال للمدن والمجمعات الصناعية في مرحلة التطوير، حيث تتولى بدايةً دراسة طلب التطوير، وتقوم بعد التنسيق مع الجهات الحكومية؛ باعتماد المخطط العام، واعتماد مخطط البنية التحتية، ومن ثم تقوم بإصدار رخص التطوير، وتلحقها بمتابعة لأعمال التطوير، وتسلم المدينة الصناعية، وإصدار شهادة الإنجاز، لتبدأ المدينة الصناعية الخاصة أعمالها.

أما فيما يخص مرحلة التشغيل فإن "مدن" تقدم خدمات وأعمالا تشمل اختيار المشغلين، وإصدار رخصة التشغيل للمدينة الصناعية، والمتابعة والتقييم، وإصدار تصاريح المشغلين، واعتماد مخططات المباني، وإصدار رخص البناء، ومتابعة الموقع تحت الإنشاء، واعتماد مخططات السلامة، وإصدار تصاريح الأعمال للمباني، وإصدار رخصة التشغيل للمباني والمصانع، ومتابعة تشغيل المباني، والتأكد من تطبيق المعايير.