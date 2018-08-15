«نمو» تتراجع 38 نقطة بتداولات تجاوزت 3 ملايين ريال

تراجعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثانية على التوالي لتغلق عند 2584 نقطة فاقدة 38 نقطة بنسبة 1.5 في المائة، وتراجعت قيم التداول 6 في المائة بنحو 216 ألف ريال لتصل إلى 3.4 مليون ريال، بمعدل 11 ألف ريال للصفقة. بينما الأسهم المتداولة تراجعت 9 في المائة بنحو 14 ألف سهم لتصل إلى 151 ألف سهم، أما الصفقات تراجعت 12 في المائة بنحو 43 صفقة لتصل إلى 307 صفقات. ارتفع سهما "التطويرية الغذائية" بنسبة 1.7 في المائة ليغلق عند 61 ريالا، يليه "بحر العرب" بنسبة 0.84 في المائة ليغلق عند 12 ريالا، مقابل تراجع أربعة أسهم تصدرها "العمران" بنسبة 3.6 في المائة ليغلق عند 13.52 ريال، يليه "باعظيم" بنسبة 2.5 في المائة ليغلق عند 23.40 ريال، وحل ثالثا "ثوب الأصيل" بنسبة 1.96 في المائة ليغلق عند 25 ريالا. وكان الأعلى تداولا "باعظيم" بقيمة مليوني ريال، يليه "ثوب الأصيل" بقيمة 903 آلاف ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" بنسبة 1.7 في المائة ليغلق عند 61 ريالا.