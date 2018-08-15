شركات التأمين تترقب موسم الكوارث في حوض الأطلسي

بالنسبة لمعظم الناس في العالم المالي، الوقت من منتصف إلى أواخر آب (أغسطس) هو وقت الغياب عن الأسواق، والمكالمات التي لا يرد عليها، وفتور الهمة لدى الجميع. لكن في سوق التأمين هذا ليس صحيحا في الطرف المتعلق بالتأمين على الكوارث. مسارات العواصف المنذرة بالخطر في منتصف المحيط الأطلسي يمكن مشاهدتها على الشاشات ـ والأسواق تراقب باهتمام ويتم إصدار التقارير اللازمة.

نقترب الآن من ذروة موسم العواصف المعروفة بالاسم في حوض الأطلسي، وهذا هو الوقت الذي تتحقق فيه الأرباح أو الخسائر بالنسبة لشركات التأمين. مر عام تقريبا منذ ضربت العواصف "هـ إي إم" – هارفي وإيرما وماريا – فلوريدا ومنطقة البحر الكاريبي.

ربما يعتقد أحد من غير المختصين أن ثلاثة أحداث كارثية "مؤمنة" تأتي في تتابع سريع ستؤدي إلى أزمة من نوع ما في السوق، لكن لا. في حين تبذل الشركات قصارى جهدها للبقاء في حدود الذوق الرفيع من خلال وضع تعبيرات لا تبين الخيبة على وجوههم، فإن الشركات المختصة بإعادة التأمين على الكوارث ترجو بالتأكيد أن ترتفع الأسعار الراكدة بفعل ضغط في رأس المال الخارجي وزيادة الطلب.

وهذا ما حدث تقريبا. بعد مرور عام جذبت أعمال الكوارث الكثير من رأس المال الجديد. ووفقا لشركة أرتيميس في برمودا، ارتفع إصدار سندات الكوارث 11 مليار دولار منذ بداية عام 2018 حتى الآن ليصل إلى ما مجموعه 36 مليار دولار. واكتسبت أشكال أخرى من أعمال التأمين المرتبطة بالأوراق المالية حصة سوقية، لكن بعد موسم تجديد قوي في كانون الثاني (يناير)، الزيادات في الأسعار لم تحقق التوقعات القوية لما بعد العاصفة.

في السنوات الأخيرة، كانت النهاية العالية للهوامش لشركات التأمين ضد الكوارث تهيمن عليها أعمال التأمين المرتبطة بالأوراق المالية "غير التقليدية". هذه تستفيد من أسواق السندات المستميتة من أجل الحصول على العوائد، والتي تشبه أسعار الفائدة العالية نسبيا من الأوراق المالية المرتبطة بالتأمين، ولا سيما سندات التأمين ضد الكوارث.

ومع أن هناك احتمالا لحدوث خسارة كارثية للتأمين في أي مكان في العالم، إلا أن سوق الأوراق المالية المرتبطة بالتأمين وسوق سندات التأمين ضد الكوارث تتمحوران حول "رياح الولايات المتحدة". حتى الآن "الخطر" الأكبر الوحيد في هذه الفئة هو الأعاصير التي تضرب فلوريدا.

ما لا يقل عن نصف، وربما 70 في المائة، من رأس مال سوق إعادة التأمين ضد الكوارث مرتبط بفلوريدا. هناك كثير من الكوارث في أماكن أخرى في العالم، لكن لدى فلوريدا عدد كبير من الجهات التي تملك المال والتي يكون تعرضها للعواصف معقولا.

الزلازل في اليابان أو كاليفورنيا أيضا سيئة للغاية، لكن التنبؤ بحدوثها أصعب كثيرا. أنماط الطقس خلال فترة من سنة إلى ثلاث سنوات تعد أسهل. يتغير المناخ على فترات زمنية أطول. وفي حين أن مكونات تغير المناخ مضمنة في نماذج تكرار العواصف وشدتها، إلا أن أعمال التأمين ضد الكوارث لا تعزو الزيادة أو النقصان في خسائر العواصف الاستوائية إلى سياسات مناخية قصيرة الأجل من سنة إلى أخرى.

مشكلة الأرباح المزمنة لقطاع إعادة التأمين ليست لها علاقة كبيرة بالتغير المناخي، وإنما لها علاقة كبيرة من حيث كونها ذات رأس مال مفرط. من السهل للغاية على المستثمرين رمي الكثير من المال في سندات التأمين ضد الكوارث مقابل 100 أو 200 من نقاط الأساس على هامش منحنى سندات الخزانة أو منحى الشركات ذات التقييم الائتماني AA.

تكيفت صناعة التأمين مع هذه المشكلة بعدة طرق. بعضها، مثل "سويس ري"، يعمل وسيطا بين المستثمرين وسوق سندات التأمين ضد الكوارث.

لدى "أكسا"، شركة التأمين الفرنسية، منهج مختلف. استحوذت هذه السنة على XL Group، وهي شركة كبيرة مختصة في إعادة التأمين مقرها في برمودا. تعكف الشركة المندمجة الآن على بيع سريع لمخاطر الكوارث إلى مستثمري أسواق رأس المال المتحمسين. ربما يتبين أن "أكسا" على خطأ. أو ربما تقدير المخاطر الكارثية ليس في الواقع أموالا حرة في النهاية.

سبب واحد للتردد قبل تخصيص رأس المال لاكتتاب مخاطر كارثية هو قدرة الابتكار لدى المحامين في فلوريدا. ففي حين ارتفعت أسعار سندات التأمين ضد الكوارث خلال موسم الاكتتاب في كانون الثاني (يناير)، وألقى مستثمرو سندات التأمين ضد الكوارث بمزيد من الأموال على الطاولة، كان هناك اتجاه مزعج لما يسمى "زحف الاحتياطي".

يحدث الزحف الاحتياطي عندما تقوم أنت، المختص في إعادة التأمين، بتجميع الخسائر المتوقعة بناء على تواتر وشدة العواصف، وعلى قيمة الممتلكات المؤمن عليها. يقوم مالكو المنازل أو مالكو السيارات بالإبلاغ عن الخسائر، وتتم مراجعة خسائرهم من قبل مدققي المطالبات ويتم الدفع لهم، ومن ثم تتم تغطية بعض هذه الخسائر من خلال إعادة التأمين. يبدو ذلك معقولا.

لدى فلوريدا ما أفهم أنه سمة فريدة في قوانينها المتعلقة بالتغطية التأمينية، والتي يطلق عليها "تحويل الفوائد". إذا كنت تعاني أضرارا تتعلق بالعواصف في فلوريدا، يمكنك بيع أو تحويل حصيلة التأمين المستقبلية لشخص آخر. مثل شركة محاماة في فلوريدا.

ربما لم تسمع أبدا عن تحويل الفوائد. ومع ذلك، إذا كنت تقود سيارتك إلى متجر في مركز تجاري في وسط ولاية فلوريدا، ستمر على لوحات إعلانات لشركات محاماة تقترح عليك بيع مطالبتك بدلا من تحصيلها وإصلاح منزلك أو سيارتك.

بالتالي شركات إعادة التأمين المذكورة التي كانت تؤمن بالنماذج القائمة على الواقع المادي أخذت تدرك الآن أن المحامين في فلوريدا لديهم مفهوم مختلف يميل إلى التعويضات الأكبر. يتعين على شركات إعادة التأمين أن تزيد احتياطاتها بالتدريج في الوقت الذي تمتلئ فيه المطالبات بالغاز السام.

شركة هريتدج إنشورانس هولدينجز التي كانت شركة سريعة النمو في فلوريدا، اضطرت لزيادة احتياطاتها للخسائر من أجل إعصار إيرما في السنة الماضية من 388 مليون دولار في تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 700 مليون و800 مليون دولار في الأسابيع الأخيرة.

ربما كانت "أكسا/إكس إل" على حق في التفكير في عدم الاستفادة من هذه الفرص. وربما يجدر بمعظم المشترين لسندات الكوارث التشكيك في حظهم الحسن ظاهريا.