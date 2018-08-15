بعدما اختلت الحسابات .. الصين تتهيأ لحرب تجارية طويلة

عندما التقت القيادات العليا للصين في أوائل هذا الشهر في منتجع على شاطئ البحر بالقرب من بكين لحضور اجتماعهم السنوي الصيفي، كان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترمب، يخيم على مشاوراتهم إلى حد كبير.

كانت إدارة ترمب قد حذرت قبل أيام من أنها تفكر في فرض ضرائب على صادرات صينية بقيمة 200 مليار دولار بنسبة تبلغ 25 في المائة - مقارنة بالرسوم الجمركية المعلنة سابقا البالغة 10 في المائة. وفي تموز (يوليو) بدأ أكبر اقتصادين في العالم رسميا الإجراءات العدائية، وذلك عندما فرضا رسوما جمركية جزائية على 34 مليار دولار من صادرات بعضهما بعضا.

كان المسؤولون الصينيون يأملون أن تتوقف حربهم التجارية غير المرغوب فيها مع الولايات المتحدة عند تلك النقطة، على الأقل خلال فترة الصيف. قال أحد الاقتصاديين الصينيين القريب من صانعي السياسة في بكين: "لقد تفاجأ الجميع بترمب". وأضاف: "افترض معظم المسؤولين الصينيين أن ترمب يحاول فقط أن يدفع بالحدود وأنه سيتراجع في النهاية".

لكن ترمب بدلا من ذلك مضى قدما بجهوده للضغط على الرئيس الصيني شي جينبينج. ومن المقرر أن تفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على ما قيمته 16 مليار دولار إضافية من الصادرات الصينية، ما يجعل بكين ترد بالمثل.

في مواجهة هذا التحدي الاقتصادي والجيوسياسي غير المسبوق، سعت إدارة شي إلى تحقيق الاستقرار في اقتصاد الصين المحلي، وفي سوق العملات وأسواق الأسهم، وفي الوقت نفسه مناشدة الحس الوطني للشعب.

في آخر اجتماع له في 31 تموز (يوليو)، دعا المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني - الذي يضم 25 من كبار المسؤولين - إلى "توظيف مستقر، وتمويل مستقر، وتجارة خارجية مستقرة، واستثمار أجنبي مستقر، واستثمار مستقر، وتوقعات مستقرة".

بعد أيام، في الاجتماع السنوي في منتجع بيديهي بالقرب من العاصمة الصينية، حث عضو المكتب السياسي، تشن شي، مجموعة من كبار العلماء في البلاد على "الحفاظ على الروح الوطنية" ومساعدة الصين "على التحكم بشكل مستقل على التكنولوجيات الأساسية".

خلال الشهرين اللذين يسبقان مناشدة المكتب السياسي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، انخفض الرنمينبي أكثر من 6 في المائة مقابل الدولار ووصل إلى مستوى منخفض بلغ 6.85 – وهو تحرك ضخم للعملة المراقبة بعناية. واستقر منذ بيان المكتب السياسي. أسواق الأسهم في البلاد، التي لاحظ ترمب بسعادة في الرابع من آب (أغسطس) أنها انخفضت أكثر من 20 في المائة هذا العام، تحسنت في الأسبوع الماضي.

وعمل البنك المركزي الصيني على توجيه أسعار الإقراض بين المصارف إلى أدنى مستوياتها منذ انهيار أسواق الأسهم في البلاد قبل ثلاث سنوات. إضافة إلى ذلك، أعاد البنك فرض القواعد التي تجعل المراهنة على الرنمينبي أكثر تكلفة.

ويتعين على المسؤولين الصينيين تحقيق توازن بين عزمهم على تقليل المخاطر المالية وضمان عدم تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل حاد في مواجهة هجوم ترمب. قال أندرو بولك، من "تريفيوم"، وهي شركة استشارات في بكين: "إن السلطات لم تتخل عن (تقليل) المخاطر، لكنها تريد أيضا دعم الاقتصاد الحقيقي". وتابع: "قد لا يتوافق الأمران مع بعضهما بعضا".

إن إبقاء العملة أقل من 7 رنمينبي مقابل الدولار، وهو ما وصفه أحد مستشاري البنك المركزي البارزين الأسبوع الماضي بـ "الحاجز النفسي" المهم، قد يكون مكلفا.

قال أحد الخبراء المختصين في العملات: "في بيئة يستمر فيها النمو في التباطؤ ولا تتحسن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، سيثير الثبات على 7 الكثير من القضايا الأخرى". وأضاف: "سيتعين عليك حرق الاحتياطيات وتشديد الرقابة على رأس المال وتشديد الشروط النقدية، ما يخالف سياستك النقدية الحالية".

وفي سعيها لتحقيق الاستقرار من جميع النواحي، اضطرت الحكومة الصينية إلى تحديد معيار استجابتها لتهديدات الرسوم الجمركية المتصاعدة من جانب ترمب. وقال يان مى شى، محلل سياسي مختص بالشأن الصيني في "جرافيكال دراغونوميكس": "إن بكين تقلل من أهمية 'الانتقام المتساوي في الحدة والنطاق' لأن ذلك يصعب تنفيذه دون ألم غير مقبول للاقتصاد الصيني".

عندما يبدأ سريان جولة الرسوم الجمركية الثانية لترمب في 23 آب (أغسطس)، فإن 10 في المائة فقط من صادرات الصين إلى الولايات المتحدة - أو 2.2 في المائة من إجمالي صادراتها - ستتضرر. وكما ذكر تعليق في صحيفة "تشاينا ديلي" الرسمية "نزاع الدولتين التجاري هو مجرد شد وجذب في الوقت الراهن".

لكن إذا مضت إدارة ترمب في آخر تهديد لها وهو فرض رسوم على ما يعادل 200 مليار دولار إضافية من الصادرات الصينية، ليصل إجمالي قيمة السلع المتضررة إلى 250 مليار دولار، فسوف يتم فرض ضرائب على نحو نصف صادرات الصين إلى أكبر شريك تجاري لها - و11 في المائة من إجمالي صادراتها – والتي ستكون بنسبة 25 في المائة. في العام الماضي صدرت الصين بضائع بقيمة 505 مليار دولار إلى الولايات المتحدة.

وعلى النقيض من ذلك الصين، التي استوردت بضائع أمريكية بقيمة 130 مليار دولار في العام الماضي، فرضت ضرائب - أو هددت بفرضها - على صادرات أمريكية بقيمة 110 مليار دولار.

وفي رد فعل على تهديد ترمب الأخير بفرض رسوم جمركية تبلغ 25 في المائة، قالت وزارة التجارة الصينية إنها سترد بفرض ضرائب تراوح بين 5 و25 في المائة. ستخضع المنتجات التي يصعب الحصول عليها من بلدان أخرى غير الولايات المتحدة للضريبة بمعدلات أقل. وقد استثنى المسؤولون الصينيون، في الوقت الراهن، صادرات النفط الأمريكية من ردة الفعل هذه.

وبعد أن كانوا يأملون عبثا في تحقيق الأفضل، فإنهم الآن يهيؤون أنفسهم للأسوأ. وقالت الصحيفة الرسمية للحزب الشيوعي "بيبولز ديلي" في تعليق يوم الخميس "بعض الناس يكرهون رؤية أسد مستيقظ أو تنين منطلق، ويشعرون بعدم الارتياح من أن يحظى سكان يبلغ عددهم أكثر من 1.3 مليار بحياة أفضل. سنظل نتمسك بموقفنا بثبات".