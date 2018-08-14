"سابك" السعودية تتعاون مع "نوتنجهام سبيرك" في الصناعات المتنوعة

أعلنت وحدة العمل الاستراتيجية للمنتجات المتخصصة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، اليوم الثلاثاء التعاون مع شركة "نوتنجهام سبيرك" الأمريكية المتخصصة في تصميم المنتجات وتطوير الأعمال المبتكرة، لتسريع تطوير حلول ابتكارية واعدة تؤدي إلى خلق سوق للطلب من قبل المستخدم النهائي.

وقال بيان رسمي اليوم الثلاثاء أن تعاون "سابك" مع الشركة الأمريكية، يستهدف توسيع نطاق القيمة التي تقدمها لزبائنها حول العالم؛ حيث تستثمر "سابك" في مجموعة جديدة من التطبيقات وسبل التعاون؛ لابتكار منتجات جديدة من خلال سلسلة القيمة، مستفيدة بشكل كبير من قدراتها الفريدة في هذا المجال.

قال نائب الرئيس التنفيذي لوحدة المنتجات المتخصصة في "سابك" أرنستو أوشيلو إن باقة منتجات "سابك" من البلاستيكيات الحرارية المتخصصة تحظى بشهرة واسعة في العديد من الصناعات مثل "السيارات، والتجهيزات الداخلية للطائرات والقطارات فضلًا عن الكهربائيات والإلكترونيات".

وأضاف أوشيلو أن منتجاتهم عالية التخصص، التي تقدم مزيجًا فريدًا من الخواص الحرارية والميكانيكية والكهربائية، لديها فرص تُمكنها من صياغة مستقبل جديد لمجالات حيوية مثل: الرعاية الصحية، والبضائع الاستهلاكية، والطاقة، والسيارات الكهربائية، فضلًا عن العديد من المجالات الأخرى.

وذكر أن التعاون مع "نوتنجهام سبيرك"، والمشاركة في عملياتها المبتكرة التي أثبتت جدواها ونجاحها، ستمكن "سابك" من النظر إلى سلسلة القيمة بمنظور مختلف، وتقديم أفكار إبداعية جديدة تدعم تطلعات زبائننا التنموية.