"بيتكوين" تهوي دون 6 آلاف دولار.. هبطت 15 % في أسبوع

هبطت عملة بيتكوين الرقمية في تعاملات أمس، إلى دون حاجز ستة آلاف دولار، لتواصل فقد بريقها الذي اكتسبته العام الماضي.
وانخفضت العملة الأشهر نحو 6 في المائة خلال تعاملات أمس، إلى 5991 دولارا للوحدة الواحدة، الساعة 6:25 مساء بالتوقيت المحلي، في حين تراجعت 14.56 في المائة في أسبوع.
وبلغت قيمة تداولات "بيتكوين" خلال تعاملات أمس نحو 5.45 مليار دولار.
وخسرت "بيتكوين" نحو 21 مليار دولار من قيمتها السوقية في عشرة أيام، حيث بلغت أمس نحو 104 مليارات دولار، مقارنة بـ 125 مليار دولار يوم الرابع من آب (أغسطس) الجاري.
وهبطت عملة إثيريم نحو 37.11 في المائة خلال سبعة أيام، إلى 254.41 دولار خلال تعاملات أمس. بينما انخفضت بنسبة 23.98 في المائة، خلال تعاملات أمس، بتداولات بلغت قيمتها 2.18 مليار دولار.
وتأتي "إثيريم" في المرتبة الثانية من حيث القيمة السوقية بقيمة إجمالية 25.98 مليار دولار، فاقدة نحو 15.41 مليار دولار في عشرة أيام، حيث كانت 41.39 مليار دولار في الرابع من آب (أغسطس) الجاري.
وتراجعت عملة ريبيل 16.67 في المائة إلى 0.25702 دولار خلال تعاملات أمس، بتداولات بلغت 303.34 مليون دولار، في حين هبطت 36.47 في المائة خلال أسبوع.
ووصلت القيمة السوقية لعملة ريبيل إلى نحو 10.24 مليار دولار، فاقدة 6.8 مليار دولار مقارنة بـ 17.05 مليار في الرابع من آب (أغسطس) الجاري، لتحتل المرتبة الثالثة من حيث القيمة السوقية بين العملات الرقمية.
وانخفضت عملة "بيتكوين كاش" 18.98 في المائة إلى 481.67 دولار خلال تعاملات أمس، بتداولات بلغت 437.61 مليون دولار، في حين هبطت 31.41 في المائة خلال أسبوع.
ووصلت القيمة السوقية لعملة "بيتكوين كاش" نحو 8.37 مليار دولار، فاقدة 3.86 مليار دولار، خلال عشرة أيام حيث كانت 12.23 مليار دولار في الرابع من آب (أغسطس) الجاري، لتحتل المرتبة الرابعة من حيث القيمة السوقية بين العملات الرقمية.
وبلغت القيمة السوقية لجميع العملات الرقمية نحو 191.78 مليار دولار، في حين وصل حجم التداولات خلال تعاملات أمس نحو 15.98 مليار دولار.
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