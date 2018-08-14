السفير الكندي السابق في الرياض في مقال صحفي: لا ينبغي أن ننظر للسعودية بسذاجة .. فهي قوة إقليمية وقبلة لمليار مسلم

قال ديفيد تشاترسون السفير الكندي السابق في السعودية أن تدخل بلاده في الشؤون الداخلية السعودية غير مهني ويحتوي على قدر كبير من التضليل ونتج عنه أثر عكسي يكشف عن فشل في السياسة الخارجية الكندية، لافتا أن أصحاب القرار في كندا لا يهتمون كثيرا بكيفية تعزيز مصالح كندا الرئيسية خارجياً بل يبحثون عن انتصارات حزبية ضيقة وميزات سياسية لا تراعي مصالح كافة الكنديين.

وأوضح السفير في مقال نشرته صحيفة تورنتو ستار الكندية واسعة الانتشار أن الغرض من الدبلوماسية الكندية بسيط جدا وهو التأثير على الدول الأخرى وتعزيز مصالح الكنديين لكن الضجة الدبلوماسية التي نخوضها مع السعودية تشير إلى ضرورة وجود مزيد من التحسينات في طريقة عمل السياسة الكندية.

ورأى تشاترسون الذي عيّن سفيرا لبلاده في الرياض عام 2009، إن الدبلوماسية ليست بالتغريد عبر موقع تويتر، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال ممارسة الدبلوماسية بصورة فعّالة من خلال التغريدات. فالدبلوماسية على حد وصفه "مهمة معقدة تتطلب تفهمًا لمصالح ودوافع الطرف الآخر؛ وجهودا متضافرة ومستدامة لإحداث التغيير وتعاونا مع البلدان المتقاربة فكريا؛ وحوارا مبنيا على مبدأ الاحترام".

وأضاف "علينا أن ندرك أن الدول الأخرى لا تنتظر مِنّا أن نخبرها كيف ينبغي عليها أن تتصرف، إن الانتقادات غير المبرّرة لا تغيّر قواعد السلوك في الخارج، بل إنها تلحق الضرر بعلاقاتنا ومصالح الكنديين، كما أننا ولسوء الحظ، خسرنا الكثير مع رحيل عشرات الآلاف من الطلاب وعائلاتهم الذين عاشوا في مجتمعنا وأقاموا علاقات دائمة مع كندا والكنديين".

ولفت السفير أنه لا ينبغي أن ننظر للسعودية بسذاجة فهي قوة إقليمية وقبلة لمليار مسلم وعضو في مجموعة العشرين وتتمتع بأكبر اقتصاد في الخليج وأكبر بلد مُصدِّر النفط في العالم ولديها اقتصاد مزدهر وشعب شاب جدا . والدول الأخرى في مجموعة الدول الصناعية السبع ترى السعودية من منظور مصالحها التجارية والأمنية الأكبر نطاقًا.

وفي إشارة إلى تمسك كندا بمعلومات مغلوطة من مصادر لا تتمتع بالمصداقية حول حقيقة الوضع في السعودية أشار السفير أنه وخلال فترة عمله كسفيرٍ كندي في كل من المملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية اكتشف أن السياسيين المؤثرين ومستشاري التواصل الذين يعملون لصالح الوزير أو رئيس الوزراء غالبا ما كانوا يعرفون القليل جدًا ولا يهتمون كثيرا بكيفية تعزيز مصالح كندا الرئيسية خارجياً بل كان التركيز الأبرز هو كيف يمكن لتحركهم من عدمه أن يمنح حزبهم ميزة سياسية أو انتخابية، ويبدو أن الحكومة الحالية للأسف مستمرة في هذه الممارسات.

وختم السفير مقاله بالتشديد على ضرورة تضمين السياسة الخارجية قدرًا أكبر من السياسات وقدرًا أقل من السياسة حتّى يُمكنها النهوض بمصالح كل الكنديين، سواءً أكانوا مزارعين أو رجال أعمال أو مُعلمين أو ناشطين في المجتمع المدني، وليس فقط المصالح المؤقتة للأحزاب الحاكمة.

وكانت السعودية أعلنت الأسبوع الماضي تجميد تعاملاتها التجارية والاستثمارية مع كندا، جراء تدخلها في الشؤون الداخلية، وقامت باستدعاء السفير السعودي في كندا للتشاور، واعتبار السفير الكندي في الرياض شخصا غير مرغوب فيه.