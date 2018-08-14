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أخبار الشركات- محلية

"أمانة" تتقدم بطلب زيادة رأس مالها إلى 100 مليون ريال إلى هيئة السوق المالية

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت شركة أمانة للتأمين التعاوني تقديمها اليوم الثلاثاء  ملف طلب الموافقة على زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 100 مليون ريال إلى هيئة السوق المالية السعودية. هذا وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص حال توفرها.

 

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