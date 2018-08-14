وصول 1.5 مليون حاجاً إلى المملكة من الخارج حتى يوم أمس

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس الأثنين 1.486.958 حاجاً، بنقص بلغ 10.529 حاجاً، عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة 0.7 % تقريباً، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت الجوازات، أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1.392.928 حاجاً، وعن طريق البر 78.282 حجاج، وعبر البحر 15.748 حاجاً.