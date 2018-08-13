انخفاض كبير في تدفق المهاجرين إلى أوروبا خلال عام 2018

قالت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود "فرونتكس" ،في بيان اليوم الاثنين، إن عمليات عبور المهاجرين للحدود بصورة غير مشروعة، عبر الطرق الرئيسية الأربعة المؤدية إلى الاتحاد الأوروبي، قد تراجعت بنسبة 43 في المئة في الأشهر السبعة الأولى من العام .2018 وأضاف البيان أن إجمالي عمليات عبور المهاجرين عبر المعابر المكتشفة خلال هذه المدة وصل حوالي 500ر73 شخص.

وذكر البيان أنه في شهر تموز/يوليو كان عدد عمليات العبور أقل بنسبة 18 في المئة ،عن العام الماضي حيث بلغ حوالي 14900 شخص.

وشهد طريق غربي البحر الأبيض المتوسط أكثر من نصف عمليات العبور في تموز/ يوليو ، حيث وصل عدد المهاجرين إلى إسبانيا أربعة أضعاف عدد المهاجرين في العام الماضى بنحو 800ر8 شخص.

وقد شهد هذا الطريق في المجمل عمليات عبور لنحو 100ر23 شخص، أي أكثر من ضعف عمليات العبور على أساس سنوي.

ونوه البيان إلى أن حوالي ثلاثة أرباع الأشخاص المهاجرين عبر هذا الطريق هم من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وقد قوبلت هذه الزيادة بانخفاض في عدد المهاجرين الذين يستخدمون طريق وسط البحر الأبيض المتوسط ، حيث انخفضت معدلات الهجرة بنسبة 83 في المئة مقارنة بشهر تموز/ يوليو2017، حسبما أفاد البيان.

و بلغ إجمالي عدد المهاجرين خلال السبعة أشهر نحو 200ر18 شخص، أي بانخفاض بنسبة 81 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

من جهة اخرى ، ارتفعت تدفقات المهاجرين عبر شرق المتوسط بنحو 75 في المئة على مدى الأشهر السبعة، حيث بلغ إجمالي عدد المهاجرين نحو 500ر29 شخص ، في حين أن تدفقات المهاجرين عبر منطقة البلقان ظلت متواضعة.