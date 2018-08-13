الأسهم السعودية تتراجع 192 نقطة مسجلة أسوأ أداء يومي في عام

تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الرابعة على التوالي لتغلق عند مستوى 7872 نقطة فاقدة 192 نقطة بنسبة 2.4 في المائة، وهو أسوأ أداء يومي منذ عام، حيث تراجع المؤشر في مطلع تموز (يوليو) من العام الماضي بنحو 2.6 في المائة.

ومنذ بداية الأسبوع خسرت السوق 71 مليارا من قيمتها السوقية لتصل إلى 1.87 تريليون ريال، بينما فقدت نحو 100 مليار ريال منذ بداية الشهر الجاري، حيث أشير في التقرير الصادر في يوم الإثنين 30 تموز (يوليو)، إلى أن السوق قد تتعرض لضغوط بيع تكسر حاجز 8000 نقطة وصولا إلى مستويات 7800 نقطة.

وكانت السوق تعاني ضعف الاتجاه الصاعد في الشهر الماضي، وتأتي التراجعات الحالية حركة طبيعية سبق أن تعرضت لها السوق خلال فترات ماضية. ولا يمكن الربط بين تحركات السوق وبين الاقتصاد التركي لضعف انكشاف الشركات المدرجة للاقتصاد التركي وهي محدودة في شركات قليلة لها تعاملات غير جوهرية مع العملة التركية.

ووصلت السوق إلى مستويات دعم قد تشهد تزايد اهتمام الشراء خاصة في ظل تحسن مكررات الربحية لكثير من الشركات، والحفاظ على منطقة الدعم 7800-7700 نقطة سيسهم في تماسك السوق وبدء موجة ارتفاع أخرى جديدة. وفي حال خسارة السوق تلك المستويات ستزداد حدة التراجع حتى مستويات 7100 نقطة.



الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام عند 8064 نقطة، واتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 7839 نقطة فاقدا 2.8 في المائة، وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7872 نقطة فاقدا 192 نقطة بنسبة 2.4 في المائة. وارتفعت قيم التداول 12 في المائة بنحو 3.7 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 35 ألف ريال. بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 6 في المائة بحنو ثمانية ملايين سهم لتصل إلى 142 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.27 في المائة. أما الصفقات فارتفعت 11 في المائة بنحو 11 ألف صفقة لتصل إلى 107 آلاف صفقة.



أداء القطاعات



ارتفع قطاع المرافق العامة وحيدا بنسبة 0.16 في المائة، مقابل تراجع البقية. وتصدر المتراجعة "الإعلام" بنسبة 4.4 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" بنسبة 3 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 3 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 37 في المائة بقيمة 1.4 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 33 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 7 في المائة بقيمة 250 مليون ريال.



أداء الأسهم



تصدر المرتفعة "الصقر للتأمين" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 13.78 ريال، يليه "سوسكورب وابل ريت" بنسبة 2.7 في المائة ليغلق عند 9.09 ريال، وحل ثالثا "إكسترا" بنسبة 2.2 في المائة ليغلق عند 51.10 ريال. وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 797 مليون ريال بنسبة 22 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 767 مليون ريال بنسبة 21 في المائة، وحل ثالثا "الراجحي" بنسبة 6 في المائة بقيمة 225 مليون ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية