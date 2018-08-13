2.4 مليار ريال قيمة 5 آلاف قرض من "الصندوق الزراعي" خلال 3 سنوات

بلغ حجم القروض المقدمة من صندوق التنمية الزراعية لنحو 4945 مقترضا خلال السنوات الثلاث الماضية نحو 2.4 مليار ريال، استحوذت منطقة جازان على 15.5 في المائة من قيمتها بعدد 764 قرضا.
وشكلت الضمانات العقارية التي تقدم بها المقترضون للصندوق خلال الفترة نفسها، 60 في المائة من إجمالي ضمانات العقود الموقعة.
ووفقاً لبيانات لصندوق التنمية الزراعية اطلعت "الاقتصادية" عليها، بلغ عدد القروض في 2017 نحو 657 قرضا بقيمة 617 مليون ريال، مقابل 1383 قرضا بمبلغ 455 مليونا في 2016، فيما سجل عام 2015 الأعلى في عدد القروض وقيمتها، بعدد 2905 قروض بقيمة 1.4 مليار ريال.
وبعد جازان، جاءت الرياض في المرتبة الثانية في عدد القروض خلال السنوات الثلاث بـ 714 قرضا تليها المنطقة الشرقية بـ 603 قروض ثم منطقة الجوف بـ 486 قرضا، ومنطقتي القصيم وعسير بـ 438 و354 قرضا على التوالي.
وفي إطار برنامج التحول الاستراتيجي للصندوق الذي يتكون من عشر مبادرات، تعاقد صندوق التنمية الزراعية مع أحد بيوت الخبرة في مجال التمويل الزراعي.
ومن المبادرات العشر، جاءت مبادرة عمليات الائتمان، حيث تم العمل على تطوير لائحة الائتمان من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات الإقراض والتحصيل والضمانات والمخاطر الائتمانية، وتم تطبيقها نهاية الربع الأول من العام الجاري.
كما دشن الصندوق مشروع نظام الإقراض الجديد "رافد"، لتطوير أنظمة الإقراض، وإتاحة المجال للتقديم إلكترونياً ومتابعة جميع مراحل الطلب آلياً وتقليل مدة الدراسة ورفع كفاءة العمل.
وذلك علاوة على اختصار المدة الزمنية لآليات الإقراض للحصول على التمويل ورفع كفاءة عمليات التحصيل وبناء قاعدة معلومات موحدة ومحدثة لعملاء الصندوق.
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