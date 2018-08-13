الاحتياطي الفيدرالي: الرسوم الأمريكية ستقلص الصادرات والواردات

توقع باحثون في مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي أن تؤدي الرسوم الجديدة التي قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على مجموعة السلع التي تستوردها الولايات المتحدة إلى تقليل صادرات وواردات الولايات المتحدة.

وقال الباحثون في البنك المركزي الأمريكي إنه "في حين لا يمكننا التنبؤ بحجم العجز التجاري (للولايات المتحدة)، فإن الواضح من تحليلنا أن رسوم الواردات ستقلل كلا من الواردات والصادرات".

وحذر الباحثون في رسالة تم نشرها عبر الإنترنت من أن هذه الرسوم "لن تؤدي إلى أي تحسن أو إلى تحسن طفيف في العجز التجاري".

يذكر أن الرئيس ترامب يسعى إلى خفض عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة، وقال إن هذه الرسوم واحدة من وسائل تحقيق التوازن التجاري وإيجاد نظام تجاري أكثر عدالة.

ويقول الخبراء إنهم توصلوا إلى هذه النتائج ليس فقط بسبب الرسوم المضادة التي ستفرضها الدول الأخرى على السلع الأمريكية ولكن بسبب ارتفاع تكاليف إنتاج السلع الأمريكية التي سيتم تصديرها وهو ما يعني تقليص تنافسية الصادرات الأمريكية في الأسواق العالمية.