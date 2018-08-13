مؤشر الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7872.79 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 192.13 نقطة ليقفل عند مستوى 7872.79 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.6 مليار ريال. وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 141 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 106 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 18 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 165 شركة على تراجع. وكانت أسهم شركات الصقر للتأمين, سويكورب وابل ريت, وإكسترا, واللجين, وزجاج الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الأسمنت السعودي, وساكو, والرياض, والسعودي الفرنسي, وأنابيب فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.00% و 7.56% . فيما كانت أسهم شركات الإنماء, ودار الأركان، وكيان السعودية, وسابك, وكيمانول هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, والراجحي, ودار الأركان، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة. كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 183.74 نقطة ليقفل عند مستوى 2623.36 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 164 ألف سهم تقاسمتها 350 صفقة.