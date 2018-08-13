"التجارة والاستثمار" تستطلع آراء المهتمين والعموم حيال مشروع نظام الغرف التجارية
دعت وزارة التجارة والاستثمار، المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام الغرف التجارية، عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، انطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية وذلك قبل نهاية يوم الاثنين بتاريخ 16 /12/ 1439هـ الموافق 27 /08/ 2018م . وأوضحت الوزارة بأن مشروع نظام الغرف التجارية يؤسس لتغييرات جوهرية على نظام الغرف التجارية والصناعية بما يتوافق مع أبرز الممارسات الدولية، ومن تلك التعديلات: إنشاء الغرف حسب المناطق الإدارية وتحديد معايير لإنشاء أكثر من غرفة في المنطقة الواحدة، وتسمية مجلس الغرف السعودية باتحاد الغرف، وإعادة هيكلة مجلس إدارة الاتحاد، وتفعيل أدوار الجمعية العمومية والذي يعد أساساً من أسس الحوكمة، وقد اٌعتمد مشروع النظام آلية لتقييم الغرف بشكل سنوي. كما يسعى مشروع النظام إلى إعادة تشكيل اللجان الوطنية والمحلية وفق ضوابط ومعايير تضمن فعالية وكفاءة أنشطتها. وتدعو الوزارة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع النظام وفق النموذج المخصص لذلك، ويمكن الاطلاع على المشروع ونموذج إبداء الآراء من خلال الدخول على هذا الرابط: https://mci.gov.sa/ccs.
أضف تعليق