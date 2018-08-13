الملك سلمان يوجه بتقديم إجازة عيد الأضحى ليكون اليوم نهاية الدوام الرسمي لجميع موظفي القطاع الحكومي

حرصاً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزعلى تيسير أعمال الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والزوار في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وجّه بتقديم إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1439هـ ليكون يوم غدٍ الاثنين 2 / 12 / 1439هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 13 / 8 / 2018م هو نهاية الدوام الرسمي لجميع موظفي القطاع الحكومي.
- انهيار قياسي جديد لليرة التركية .. تراجعت 48 % أمام الدولار منذ مطلع العام
- مشروع نظام جديد للمحاسبين يضبط السوق ويوطن الوظائف
- اتفاق بحر قزوين .. كازاخستان تربح وإيران تخسر وروسيا تفرض سيطرتها
- "بي بي": "أوبك" تضخ زيادات ملائمة لاستقرار السوق .. والطلب النفطي قوي
- تراجع الليرة يفاقم أزمة الاقتصاد التركي .. ويضع صفقة «دينيز» على المحك
- أسوأ جلسة في 3 أشهر .. ضغوط بيع تفقد الأسهم السعودية 111 نقطة
- ترخيص 17 ألف وحدة سكنية عبر "وافي" منذ بداية العام
- تعليق تداول أسهم 3 شركات لعدم إعلان نتائج الربع الثاني
- تراجع جماعي للبورصات الخليجية مع إحجام المستثمرين عن الأصول ذات المخاطر
- 310 مليارات دولار الاستثمارات العربية في سندات الخزانة الأمريكية .. 52.3 % منها للسعودية
محليات
- أمر ملكي بترقية 527 عضوا في النيابة العامة بمختلف المراتب
- اعتراض صاروخ باليستي أطلقته المليشيات الحوثية باتجاه السعودية
- كفاءة الطاقة: أجهزة التكييف تستحوذ على 70% من استهلاك فاتورة الكهرباء
- "عربسات" لـ "فيفا": تحقيقاتنا أثبتت زيف ادعاءات "بي إن سبورت".. ونطالب باعتذار علني
- "كاوست" تجري بحثا جديدا حول توليد الكهرباء عن طريق التوربينات
- خادم الحرمين الشريفين يأمر بتعيين 120 قاضيا بوزارة العدل
- 21.5 ألف قضية أمام المحاكم لمطالبات مالية عقارية خلال 10 أشهر
- إغلاق مصنع "الخليج العذبة" للمياه في الرياض لمخالفته المواصفات القياسية الخليجية
- كفاءة الطاقة: كلما زاد عدد النجوم في "بطاقة كفاءة الطاقة" زادت كفاءة الجهاز وقل استهلاكه للكهرباء
- "الهيئة العامة للعقار" توقع مذكرة تفاهم مع "البريد السعودي" لتبادل البيانات الجيومكانية
أضف تعليق