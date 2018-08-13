الملك سلمان يوجه بتقديم إجازة عيد الأضحى ليكون اليوم نهاية الدوام الرسمي لجميع موظفي القطاع الحكومي

حرصاً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزعلى تيسير أعمال الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والزوار في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وجّه بتقديم إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1439هـ ليكون يوم غدٍ الاثنين 2 / 12 / 1439هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 13 / 8 / 2018م هو نهاية الدوام الرسمي لجميع موظفي القطاع الحكومي.