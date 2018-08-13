ترخيص 17 ألف وحدة سكنية عبر "وافي" منذ بداية العام

بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تم ترخيصها عبر لجنة البيع والتأجير على الخريطة "وافي" منذ بداية العام الجاري نحو 17 ألف وحدة.

وقال لـ"الاقتصادية" المهندس نايف الشريف الأمين العام للجنة البيع والتأجير على الخريطة "وافي" في وزارة الإسكان، إن إجمالي رخص المشروعات السكنية والصناعية منذ بداية العام الجاري بلغت 30 رخصة.

وأضاف: "تتنوع الوحدات السكنية التي تم الترخيص لها في المشروعات بين فلل وشقق و"تاون هاوس" موزعة في كل من الدمام وأبها وتبوك وخميس مشيط ورابغ والرياض والأحساء وينبع والمدينة المنورة وجدة والطائف ومكة المكرمة والخبر".

وذكر أن تمويل مشاريع البيع على الخريطة في السوق مرتبط بدفعات المشترين، حيث لا يتم صرف هذه الدفعات للمطور العقاري من حساب الضمان الخاص بالمشروع إلا بحسب نسب الإنجاز فيه.

وبين الأمين العام للجنة البيع والتأجير على الخريطة "وافي" في وزارة الإسكان، أن عدد المشاريع العقارية التي يشرف عليها البرنامج نحو 80 مشروعا تتجاوز قيمتها الإجمالية 50 مليار ريال.

يشار إلى أن لجنة البيع والتأجير على الخريطة "وافي" في وزارة الإسكان أصدرت ست رخص بيع على الخريطة لعدد من المشروعات في أربع مناطق مختلفة من المملكة وهي "تلال الغروب تاون هاوس" بمدينة الدمام و"تلال الغروب جدة" بمدينة جدة و"بوابة طيبة" و"درة المدينة" في المدينة المنورة إضافة إلى "رواسن" في ينبع و"شقق ودوبلكسات مشارف هيلز" في الرياض لتوفر أكثر من خمسة آلاف وحدة سكنية.

وأوضح نايف الشريف أن هذه المشروعات ستوفر 5719 وحدة سكنية متنوعة بين شقق وفلل و"تاون هاوس" بأسعار تراوح بين 250 ألف ريال إلى 750 ألف ريال، مؤكدا حرص برنامج "وافي" على تطبيق كل المعايير اللازمة لإصدار الرخص لشركات التطوير العقارية العاملة في تلك المشروعات.

وأشار الشريف إلى أن اللجنة تعمل جاهدة للحفاظ على حقوق المشترين والتزامات المطورين العقاريين في المشاريع المرخصة وضبط السوق العقارية من خلال الإشراف المباشر على المشاريع ومنع عمليات البيع الوهمية.

وذكر أن اللجنة وافقت أخيرا، على تجديد رخصة التسويق الداخلي مدة شهر لمشروع "النايفة" بحي المونسية شرق الرياض.

يذكر أن برنامج "وافي" للبيع على الخريطة يمنح تراخيص بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخريطة بمختلف أنواعها (سكنية - تجارية - استثمارية - مكتبية - خدمية - صناعية - سياحية) ورخصة تسويق العقارات الخارجية على الخريطة ورخصة بيع الأراضي الخام على الخريطة، ورخصة تسويق العقارات الداخلية على الخريطة وكذلك رخصة عرض الوحدات العقارية على الخريطة في المعارض الخارجية.