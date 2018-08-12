تأسيس مشروع للكهرباء في مدينة جازان الاقتصادية بتكلفة 8 مليارات دولار

أعلنت اليوم الأحد كل من أرامكو السعودية، وشركة إير بروداكتس، وشركة أكوا باور، عن توقيع وثيقة شروط لتأسيس مشروع مشترك للتغويز وإنتاج الكهرباء في مدينة جازان الاقتصادية.

وستنتقل ملكية أصول التغويز ومرافق إنتاج الكهرباء والمنافع المرتبطة، من أرامكو إلى المشروع المشترك، مقابل أكثر من 8 مليارات دولار، وذلك فور بدء التشغيل الناجح في 2019م، حيث سيقوم المشروع المشترك بتشغيلها بموجب عقدٍ مدته 25 عامًا، ولقاء رسم شهري ثابت.

وبموجب هذه الوثيقة، ستزوّد أرامكو المشروع المشترك باللقيم، والذي بدوره سينتج لها الكهرباء والهيدروجين وغير ذلك من المنافع. ومن المقرر أن تمتلك "إير بروداكتس" حصة تبلغ 55% على الأقل في المشروع المشترك، فيما تملك أرامكو السعودية و"أكوا باور" الحصة المتبقية.

ويأتي المشروع دليلًا على أهمية نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إقامة مرافق البنية التحتية الحيوية وتشغيلها في المنطقة. كما سيعمل هذا الائتلاف على زيادة فرص العمل، ونقل أحدث التقنيات إلى المملكة، وتمكين المواهب الوطنية من توظيف هذه التقنية لأول مرة.

وسيخدم المشروع المشترك الفرضة ومصفاة أرامكو في جازان التي تهدف إلى تكرير النفط الخام الثقيل والمتوسط، لإنتاج غاز البترول المسال والكبريت والأسفلت ومادة البنزين والبارازايلين، وزيادة الطاقة التكريرية للشركة بمقدار 400 ألف برميل في اليوم.