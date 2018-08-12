اندلاع حريق غابات في جزيرة إيفيا اليونانية وإخلاء قريتين

أخلت السلطات اليونانية قريتين على جزيرة إيفيا اليوم الأحد إثر اندلاع حريق غابات أذكته الرياح القوية.

ووصف فريق الإطفاء عملية إخلاء قريتي كونتوديسبوتي وستافروس في وسط إيفيا، على مسافة 70 كيلومترا من أثينا، بأنها إجراء احترازي.

كان حريق غابات اندلع قرب العاصمة في يوليو تموز أسفر عن مقتل 94 شخصا، في أسوأ كارثة من نوعها تشهدها البلاد دفعت رئيس الوزراء اليكسيس تسيبراس إلى تغيير وزير الحماية المدنية ورئيس هيئة الإطفاء وقائد الشرطة.

وأعلن تسيبراس إزالة آلاف المباني غير القانونية بعد وفاة عشرات الأشخاص الذين عجزوا عن الهروب عبر الشوارع بسبب تلك المباني العشوائية.