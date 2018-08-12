ألمانيا ترصد زيادة في محاولات سرقة ماكينات الصرف الآلي خلال النصف الأول من 2018

رصد المكتب الاتحادي لمكافحة الجرائم في ألمانيا زيادة ملحوظة في حالات تفجير ماكينات الصرف الالي من قبل مجرمين بغرض سرقتها، خلال النصف الأول من العام الجاري، بعدما كانت شهدت تراجعا في العام الماضي.

وتم تسجيل 187 حالة من هذه الجرائم لدى المكتب خلال الستة أشهر الأولى في العام الجاري، فيما وصل عددها 140 حالة تقريبا في الفترة الزمنية ذاتها من عام 2017، ونحو 180 حالة في نفس المدة من عام 2016.

ويعتبر المكتب أن ذلك يعد تحولا طبيعية، ولكنه يتوقع زيادة هذا التوجه نوعا ما.

وقالت متحدثة باسم المكتب: "يبدو أنه ميدان عمل جذاب للغاية بالنسبة لمجرمين"، موضحة أن الجناة استطاعوا سرقة أموال بالفعل بتفجير ماكينات الصرف الآلي في 80 حالة من الحالات التي تم رصدها في النصف الأول من العام الجاري، بينما ظلت 107 حالة في إطار المحاولة فقط.

وبحسب بيانات المكتب، شهدت ولايات هيسن وسكسونيا السفلى وراينلاند-بفالتس وبراندنبورج وبادن-فورتمبرج نسبة من هذه الجرائم تزيد على المتوسط.

وبشكل إجمالي، كان المكتب الاتحادي لمكافحة الجرائم سجل 268 حالة في عام 2017، أي أقل بنسبة 16 بالمئة عما تم رصده في عام 2016.