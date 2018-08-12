إتلاف وإعادة تدوير أكثر من 76 ألف منتج إنارة غير مطابق لمواصفات كفاءة الطاقة

بعد جولات رقابية على منتجات الإنارة، أسفرت نتائجها عن ضبط وإتلاف وإعادة تدوير (76681) منتج، وذلك لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة.

وجرى إتلاف وإعادة تدوير (40661) منتج إنارة، إضافة إلى (36020) عبوة إنارة لعدم صحة بطاقة كفاءة الطاقة، وتم ذلك بواسطة إحدى الشركات المؤهلة مع الحرص على تطبيق كل المعايير الآمنة ووفقا للشروط التي حددتها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود التي تبذلها عدة جهات حكومية تعمل كمنظومة واحدة ضمن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي اهتم بإيجاد آلية عمل تضمن الرقابة والالتزام بالمواصفات المحددة للمبادرات التي أطلقها البرنامج.