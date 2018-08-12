الفوسفور.. ماذا يفعل للجسم؟ وكيف نحصل عليه؟

حين يتناول الناس طعامهم يركزون في الغالب على مذاقه أو مكوناته، لكنهم لا يلتفتون دائما إلى احتوائه على العناصر التي يحتاجها الجسم ليعمل بصورة طبيعية، ولذلك ينصح الخبراء بالحرص على أملاح الفوسفور في الغذاء.

ويوجد الفوسفور في كافة خلايا الجسم لدى الإنسان كما أنه يشكل قرابة 85% من العظام والأسنان ومن المعروف أنه يؤدي دورا مهما في تنظيم الطاقة والتحكم في الدهون والكربوهيدرات.

وبما أن للفوسفور دورا محوريا في تقوية الجسم وتنظيم بعض تفاعلاته الكيميائية، فإن خبراء الصحة يوصون بعدد من الأطعمة التي تحتوي معدلات مهمة منه، وفق ما نقلت "سكاي نيوز".

وحين يتناول الإنسان غذاءً غنيا بالبروتين والكالسيوم فإن هذا يؤدي بشكل مباشر إلى توفير أملاح الفوسفور، لكن هذه المادة تكون مفيدة إذا ظلت في حدود الاعتدال أما إذا زادت أو نقصت بشكل كبير فإن الجسم يصاب باضطرابات مثل الألم والإرهاق وأمراض القلب.

ويوجد الفوسفور بكثرة في اللحوم والسمك والدواجن والألبان والفاصوليا والمكسرات والبيض، كما أن أغذية غير غنية بالبروتين تحتوي أيضا على الأملاح المفيدة مثل الفواكه المجففة والثوم والبطاطس.

وينبه خبراء الصحة إلى أن الإكثار من الفوسفور قد يؤدي إلى مشكلات في الكلى، كما قد يربك أيضا استفادة الجسم من معادن مهمة مثل الحديد والمغنزيوم والكالسيوم.