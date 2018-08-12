77 مليار دولار عجز الميزانية الأمريكية في يوليو .. قفز 79 %

أظهرت بيانات نشرتها وزارة الخزانة أمس أن الحكومة الأمريكية سجلت عجزا في الميزانية قدره 77 مليار دولار في الشهر الماضي.

ووفقا للبيان الشهري للميزانية الذي تصدره الوزارة فإن العجز في الميزانية في الشهر نفسه من العام الماضي بلغ 43 مليار دولار، وتأتي الزيادة البالغة 79 في المائة متماشية مع توقعات المحللين.

وبحسب "رويترز"، وصل العجز للسنة المالية الحالية التي بدأت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى 684 مليار دولار مقارنة بعجز بلغ 566 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة المالية 2017.

وبلغ إجمالي الإيرادات الشهر الماضي 225 مليار دولار، بانخفاض 3 في المائة على أساس سنوي، بينما سجلت النفقات قفزة قدرها 10 في المائة إلى 302 مليار دولار.

وتعتزم وزارة الخزانة الأمريكية بيع سندات طويلة المدى بقيمة 78 مليار دولار خلال الشهر الحالي، في حين طرحت سندات قصيرة الأجل جديدة مدتها شهرين.

وفي إعلانها لطروحات السندات، رفعت وزارة الخزانة قيمة طرح السندات من 73 مليار دولار في الربع الثاني من العام الحالي إلى 78 مليار دولار خلال الربع الحالي.

وأشارت وكالة بلومبيرج للأنباء إلى أن هذه هي الزيادة ربع السنوية الثالثة على التوالي لقيمة طرح السندات، حيث يتبنى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سياسات مالية تؤدي إلى زيادة عجز ميزانية الولايات المتحدة.

وتعتزم الولايات المتحدة بيع سندات مدتها ثلاث سنوات بقيمة 34 مليار دولار يوم 7 آب (أغسطس) الحالي، بعد أن باعت الشهر الماضي سندات من الفئة نفسها بقيمة 33 مليار دولار، وباعت في أيار (مايو) الماضي سندات من الفئة نفسها قيمتها 31 مليار دولار.

كما رفعت وزارة الخزانة قيمة طرحها المقبل من السندات فئة العشر سنوات المقرر يوم 8 آب (أغسطس) الحالي إلى 26 مليار دولار، مقابل 25 مليار دولار في الشهر الماضي، وستبيع الوزارة سندات مدتها 30 عاما بقيمة 18 مليار دولار يوم 9 آب (أغسطس) الحالي، مقابل 17 مليار دولار في أيار(مايو) الماضي.

ويأتي ذلك فيما ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية فئة العشر سنوات وهي السندات القياسية إلى أكثر من 3 في المائة لأول مرة منذ 13 حزيران (يونيو) الماضي، وذلك في أعقاب الاعلان عن خطة الطروحات الجديدة.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أخيرا أن النمو الاقتصادي للولايات المتحدة قد يبلغ 5 في المائة أو يتجاوز ذلك قريبا.

وقال ترمب "كما تعلمون، نحن نسجل أرقاما قياسية في الناتج المحلي الإجمالي. لم يفكر أحد في أننا سنكون أعلى من، أو حتى قريبين من 2 (في المائة)، وها نحن عند الـ 4.1 في المائة".

وأضاف "وأعتقد أننا سنذهب أبعد من ذلك بكثير"، موضحا أنه مع توقيع اتفاقات تجارية مستقبلية يمكن للاقتصاد أن "يذهب أبعد من ذلك بكثير".

وتابع الرئيس الأمريكي أنه خلال الربع المقبل من العام "أعتقد أننا سنكون قريبا جدا عند (حدود) 5 في المائة، وهذه أرقام لم يكن الناس يؤمنون بها. أعتقد حقا أننا يمكن أن نذهب أعلى بكثير من 5 في المائة وذلك عندما نبرم اتفاقات تجارية منطقية وجيدة لبلدنا".