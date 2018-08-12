ارتفاع طلبات السعوديين للسفر إلى أمريكا 17 % خلال الربع الأول

ارتفع معدل طلبات السعوديين على التأشيرات السياحية للولايات المتحدّة خلال الربع الأول من 2018، بنحو 17 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ووفقا للسفارة الأمريكية في الرياض، وصل عدد الطلبات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري إلى 27 ألف طلب.

وأكدت السفارة لـ "الاقتصادية"، أن عدد التأشيرات الصادرة طوال العام الماضي بلغت نحو 50 ألف تأشيرة، مبينة أنه على الرغم من الارتفاع الحاصل هذا العام فإن هذا العدد ما زال أقل من 2016.

ولفتت إلى ازدياد الطلبات على التأشيرات السياحية خلال فترة الصيف، موضحة أن الطلبات تستغرق من أسبوعين إلى أربعة أسابيع، ولهذا فإن السفارة تنصح دوماً بالبدء في إجراءات السفر مبكراً. إلى ذلك، وصل عدد التأشيرات لبريطانيا الصادرة لسعوديين منذ مطلع العام الجاري، حتى نهاية آذار (مارس) الماضي، إلى نحو 122.5 ألف تأشيرة.

وقال لـ "الاقتصادية" القسم القنصلي في السفارة البريطانية في الرياض، "إن تأشيرات رجال الأعمال ارتفعت بنحو 9 في المائة في الربع الأول من 2018، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ عدد التأشيرات نحو ألفي تأشيرة في حين زادت تأشيرات العمل بنسبة 30 في المائة إلى 600 تأشيرة".

وتشهد بريطانيا إقبالا على السفر والسياحة أكثر من الولايات المتحدّة نظراً إلى قرب المسافة الزمنية بينها وبين السعودية، إضافة إلى انخفاض أسعار التذاكر مقارنة بالولايات المتحدّة، وتميز بريطانيا في التسوق، إلى جانب وجود كثير من المبتعثين الذين يرغب أهاليهم في قضاء الإجازة معهم.

وتعد الرحلات المباشرة وانخفاض مدة الطيران من العوامل التي تجعل بريطانيا وأوروبا وتركيا من الوجهات السياحية المفضلة للسعوديين، مقارنة بالولايات المتحدة وأستراليا.