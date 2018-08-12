148.5 مليار ريال ودائع أجنبية في المصارف المحلية .. الأعلى في 22 شهرا

بلغت الودائع بالعملة الأجنبية لدى المصارف المحلية بنهاية حزيران (يونيو) الماضي نحو 148.55 مليار ريال، مسجلة أعلى مستوى في نحو 22 شهرا.

وحققت الودائع الأجنبية لدى المصارف في السعودية نموا كبيرا خلال حزيران (يونيو) الماضي، بنحو 11.8 في المائة، مقارنة بـ أيار (مايو) 2018، البالغة 132.92 مليار ريال.

وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن الودائع بالعملات الأجنبية لدى المصارف المحلية بنهاية حزيران (يونيو) الماضي ارتفعت 1 في المائة، بما يعادل نحو 1.37 مليار ريال، مقارنة بـ 147.2 مليار ريال للفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب التحليل، فإن ودائع الأفراد والشركات بنهاية حزيران (يونيو) الماضي، شكلت نحو 71.3 في المائة من إجمالي الودائع الأجنبية، بقيمة 105.98 مليار ريال، لتسجل أعلى مستوى منذ بداية العام الجاري.

وحققت ودائع الأفراد والشركات خلال حزيران (يونيو) 2018، ارتفاعا بنحو 2 في المائة، بما يعادل 2.15 مليار ريال، وذلك على أساس شهري.

فيما شكلت ودائع الهيئات الحكومية بنهاية حزيران (يونيو) الماضي نحو 28.7 في المائة، وبقيمة 42.57 مليار ريال.

وتمثل الودائع الأجنبية بنهاية حزيران (يونيو) الماضي نحو 9.20 في المائة من إجمالي الودائع لدى المصارف المحلية، فيما كانت تشكل نحو 9 في المائة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وسجلت الودائع الأجنبية أعلى مستوياتها في آذار (مارس) من عام 2016، حيث بلغت حينها نحو 181.3 مليار ريال وهي تزيد عن الودائع الأجنبية الحالية بنحو 18.1 في المائة أو ما يعادل نحو 32.8 مليار ريال.

وبلغ إجمالي الودائع المصرفية بنهاية حزيران (يونيو) الماضي نحو 1.614 تريليون ريال، مسجلة تراجعا بنحو 1.2 في المائة على أساس سنوي.

وتتكون الودائع المصرفية من ودائع تحت الطلب البالغة 1.01 تريليون ريال منها 921.7 مليار ريال ودائع أفراد وشركات، إضافة إلى 97.65 مليار ريال للهيئات الحكومية.

ومن مكونات الودائع، ودائع زمنية وادخارية بلغت بنهاية حزيران (يونيو) الماضي نحو 420.35 مليار ريال، منها 246.9 مليار ريال للأفراد والشركات وكذلك 173.6 مليار للهيئات الحكومية.

أما الودائع شبه النقدية فتبلغ نحو 174.49مليار ريال، التي تتكون من ودائع بالعملات الأجنبية والاعتمادات المستندية والتحويلات، وكذلك عمليات إعادة الشراء التي تنفذها المصارف مع القطاع الخاص.

* وحدة التقارير الاقتصادية