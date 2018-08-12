76.7 % من الأكاديميين العاملين في الجامعات والكليات الخاصة أجانب

شكل الأجانب من إجمالي الأكاديميين العاملين في الجامعات والكليات الخاصة بنهاية العام الماضي نحو 76.7 في المائة، بـ 3798 أستاذا.

ووفقاً لبيانات إحصائية - اطلعت "الاقتصادية" عليها – فإن عدد الأكاديميين بلغ 4952 أستاذا يعملون في نحو 30 جامعة وكلية خاصة، بينهم 1154 أستاذا سعوديا، مشكلين نسبة 23.3 في المائة من إجمالي العدد.

واستحوذ الأساتذة الرجال على النسبة الأعلى من هذه المهنة التي تنوعت بين أستاذ وأستاذ مشارك وأستاذ مساعد ومحاضر ومعيد، بنسبة 53.6 في المائة، حيث بلغ عددهم نحو 2682 عاملا في التدريس، مقابل 2270 من أساتذة من النساء.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعكف فيه وزارة التعليم إلى عقد شراكات جديدة مع عدد من الجامعات العالمية للاستفادة من خبراتهم للمساهمة في تطوير التعليم الجامعي في السعودية، حيث ترى الوزارة أن مشاركة الجامعات العالمية في المعارض المقامة في المملكة ستسهم في إيجاد فرصة لتبادل الخبرات، إضافة إلى تمكين الراغبين في الابتعاث من التحدث إلى مسؤولي هذه الجامعات مباشرة.

وشرعت وزارة التعليم في إنشاء قاعدة بيانات مركزية موحدة، تربط الجامعات وإدارات التعليم والمدارس التابعة لها بالوزارة، حيث سيتيح النظام للقيادات التعليمية ومتخذي القرار والمستفيدين إمكانية الوصول، والاطلاع على مؤشرات الأداء التعليمي.

وتعمل الوزارة على تأسيس النظام الموحد لاتخاذ القرار خلال الفترة المقبلة، تمهيداً لتطبيقه، حيث سيمكن النظام من التعرف على الكفاءة الداخلية والخارجية للمؤسسات التعليمية، والقدرة الاستيعابية، وسياسات القبول، وبرامج تأهيل المعلم وأعضاء هيئة التدريس، وتطوير القيادات، وقياس الأداء.

وسيسمح النظام بمعرفة نسب التحصيل التعليمي، والبرامج الأكاديمية النوعية الجديدة، وتطور المناهج والبرامج التعليمية، وإنتاجية البحوث، والابتكار، والموهبة والإبداع، والتمويل وكفاءة الصرف، إضافة إلى تحسين البنية التحتية للمؤسسات التعليمية.

وقال الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم، "إن إنشاء مستودع بيانات مركزي موحد في ديوان الوزارة، يتكامل ويرتبط طرفيًّا مع قواعد البيانات المناظرة في قطاعات الوزارة المختلفة، وقواعد البيانات في الإدارات العامة للتعليم في مناطق المملكة"، مشيراً إلى أنه يتم خلاله ترابط وتكامل الإدارات التعليمية ومجموعات المدارس التي تُشرف عليها الوزارة، مع القواعد المركزية الموحدة لبيانات نظام دعم اتخاذ القرار المزمع تشكيله في الجامعات.